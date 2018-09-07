歐股盤前─新興市場挨熊掌+川普擴大貿易戰場 歐股主要指數期貨漲跌互見

新興市場瀕臨熊市，而且美國對中加徵 2000 億美元商品關稅最快可能於週五 (7 日) 生效，美國總統川普暗示貿易戰下個目標將瞄準日本，市場仍保持謹慎觀望的態度，週五 (7 日) 盤前歐股主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週五 (7 日) 下午 2 點 55 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.18%，暫報 3300.0；英國 FTSE 100 指數期貨下滑 0.15%，暫報 7324.8；德國 DAX 指數期貨上漲 0.03%，暫報 11954.5，法國 CAC40 指數期貨下跌 0.27%，暫報 5248.2。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.12%，截稿前暫報 1.1636。

歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.12%。(圖：investing)

政經消息方面，市場持續聚焦於貿易戰和新興市場的擔憂，週五 (7 日) 亞洲股市承壓。美國總統川普暗示貿易戰下個目標將瞄準日本，早盤日元兌美元仍升值。

此外，英國脫歐仍是重要的議題，德國政府表示，已經在為英國脫歐做準備，因應包括無協議脫歐在內的所有情況。

企業消息方面，能源巨頭 EnQuest、葡萄牙控股公司 Orey Antunes，以及花旗集團將於今日 (7 日) 公布財報。英國航空公司 (British Airways) 遭駭客入侵，38 萬筆信用卡個資外洩。

經濟數據方面，今日 (7 日) 台北時間下午 9 點左右以後，法國、德國將公布工業生產數據。