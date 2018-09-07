【大行報告】瑞銀：股市仍有一段困難時期

受到貿易戰以及新興市場貨幣危機的影響，港股連跌兩日。瑞銀資產管理中國股票主管施斌昨表示，中美貿易戰主導港股下半年的走勢，除非中美兩國達成協議，市場才有可能出現反彈，否則不確性持續，加上貿易戰還有機會升級，股市仍有一段困難時期。

近期上市的新經濟股表現不如預期，施斌指出，瑞銀主要看公司回報，並不在乎公司是新經濟還是舊經濟，事實上，投資者需要時間了解新經濟企業。

施斌稱，港股上半年表現受內地去槓桿政策拖累，企業及經濟受到影響，但現時政策有改變，相關政策不再成為限制市場的因素。他認為，由於跌市，部分每年盈利增長二至三成的企業，市盈率已跌至單位數，即使未來市盈率保持不變，回報率仍不錯。

另外，瑞銀資產管理董事總經理貝思高表示，目前中國政府債收益率較其他已發展市場極具吸引力，內地為市場注入流動性，有利債券市場的買賣。他又指出，放緩的基建投資有望反彈，內地房地產市場的周期可能由較短的五年延長至七年，並減低了波動性。

施斌認為，內地政府放寬貨幣政策有助經濟發展，惟應進一步簡政放權及減稅，解決長久以來過度監管及運營成本高等問題，才可進一步利好市場。

來源：大公報



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