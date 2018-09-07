亞馬遜時代籠罩下 B&N 同店比降 餐點事業無起色

書店商 Barnes ＆ Noble (BKS-US) (B&N) 以令人失望的數據開啟了新的財政年度，而最近被剔除的前執行長 Demos Parneros 也顯示該公司的下滑暫時無法做回轉。

B&N 股價週二 (6 日) 下跌 8.08% 來到 4.55 美元。從網路時代開啟的 2006 年每股 30 美元水位跌了近 80%。今年來，其股價下跌約 32%。

Barnes & Noble 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

根據一份聲明，同店銷售額在最近一個季度下滑了 6.1%，連續下滑了 10 個季度，而營收連分析師的最低預期都無法達到。

B&N 最新一季財報顯示：

營收下滑 6.9% 來到 7.948 億美元。

網路銷量下滑 14%。

每股純益 EPS 為 -0.23 美元，虧損高於去年同期的 -0.15 美元。

前任執行長 Demos Parneros 一直承諾的捲土重來，以重新關注玩具、遊戲、以及改造禮品業務，還是很難在與亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭中找到一席之地。

Parneros 曾是文具商 Staples 的高層，是 B&N 在不到兩年的時間裡被罷免的第 2 位首席執行長。該公司於 2016 年 8 月解雇了 Sears 加拿大前負責人 Ron Boire，稱他「不太適合」。

B&N 曾於 2016 年宣布跨足餐飲，販售酒水及鮭魚，過了 2 年及開展了 5 間餐廳店面後，還是無法逆轉這個亞馬遜時代的下滑。B&N 董事長 Len Riggio 對於餐廳業務也不給出任何指望。