砸10億美元 臉書將在新加坡建設首個亞洲數據中心

臉書 (FB-US) 週四 (6 日) 表示將投資超過 10 億美元在新加坡建立其第一個亞洲數據中心，預計將於 2022 年開業。

臉書的數據中心預定建設在新加坡西部地區，就位在谷歌 (GOOGL-US) 以 8.5 億美元的投資擴展的新加坡數據中心旁邊，該地區的移動通訊成長，電子商務和雲端計算需求逐年上升。

「這將是我們在亞洲的第一個數據中心。」臉書基礎設施數據中心副總裁 Thomas Furlong 在新聞發布會上表示。Furlong 指出，該設施預計將於 2022 年開業，具體取決於施工速度。

Facebook 在聲明中表示，這個 11 層高佔地 170,000 平方公尺的新加坡數據中心預計將投下超過 14 億新元 (10 億美元) 的資金用來建設，並將提供數百個工作崗位。

該數據中心專為新加坡潮濕天氣而設計，採用全新的 StatePoint 液體冷卻系統，旨在用水冷卻空氣，並減少高達 20% 的用水量。臉書還計劃利用可再生能源為該中心提供動力，並且正在努力開發該國的太陽能資源。

「臉書數據中心將承載用戶每天看到的許多圖片和影片，」Thomas Furlong 說道。 「亞洲用戶的成長速度非常快，有一個相鄰的數據中心讓我們可以更好地為用戶提供服務。」

新加坡被選為臉書在亞洲的數據中心，是因為該國已經建立了良好的基礎設施和光纖寬頻網路。臉書表示，該國也傾向商業友好型政策，皆有助於新加坡成為首選。該數據中心也將會是臉書在全球第 15 個數據中心。

目前，臉書在美國、愛爾蘭和瑞典皆擁有多個數據中心，並且正在丹麥建設另一個設備中心。