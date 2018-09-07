騰訊(00700-HK)ADR收報317.97元 內銀軟內險升

道指曾跌近百點收升20點，納指3連跌。港股ADR指數收報27059點，升85點，升0.32%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報317.97元，較港收市升3.37元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報67.97元，較港收市升0.47元；港交所(00388-HK)ADR收報217.42元，較港收市升0.02元；友邦(01299-HK)ADR收報64.79元，較港收市升0.29元。
內銀股偏軟內險升，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.68元，較港收市跌0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.62元，較港收市跌0.03元；中人壽(02628-HK)ADR收報17.06元，較港收市升0.02元。
國際油價下跌1%，中海油(00883-HK)ADR收報13.46元，較港收市升0.02元；中石油(00857-HK)ADR收報5.74元，較港收市跌0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報7.46元，較港收市升0.04元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報75.15元，無升跌；聯通(00762-HK)ADR收報9.4元，較港收市升0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.94元，較港收市跌0.01元。
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