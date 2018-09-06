馬雲：貿易是解決方案非武器

阿里巴巴主席馬雲表示，全球化的趨勢不會改變，貿易不是武器，而是解決方案，中非企業家應該一起尋找方案，讓貿易更加普惠。

對於不少人對非洲的印象停留在貧困、疾病和落後，馬雲在中非民營經濟合作高峰論壇上表示，那是因為很多人其實沒有到過非洲。非洲聚集了世界上最多的年輕人，有12億人口，平均年齡27歲，並且有豐富的自然資源環境，這是非洲最大的財富。

馬雲表示，在非洲成立青年創業基金，就是要支持非洲的年輕人創業，支持非洲的企業家精神，相信企業家精神可以帶領非洲走向一個美好的未來。

馬雲又鼓勵非洲企業家說，今天的問題就是明天的機遇，非洲今天發展數字經濟的基礎比19年前的中國更有利。19年前，中國人很少相信互聯網，沒有物流、信用卡，這都沒有妨礙阿里巴巴成為世界上最大的電子商務平台。

對於未來全球貿易趨勢，身兼浙商總會會長的馬雲表示，技術變革之下，貿易未來一定會變，但全球化的趨勢不會改變。今天非洲和浙江的企業家在一起，應該共同尋找方案，共同努力，讓貿易更加普惠、可持續及綠色，讓更多人參與進來，讓貿易為中小企業、為年輕人創造未來。

來源：信報

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