美股盤中─川普準備對中國加徵關稅 道瓊大跌逾150點

因美國就業報告顯示工資大幅上升，引發了聯準會 (Fed) 可能升息的擔憂，道瓊與 S&P 500 早場下跌。但 Nasdaq 指數上漲，科技股自本週大幅的跌勢中，反彈。

隨後川普總統說，美國準備對 2670 億美元的中國商品提高關稅，股市應聲大跌。

台北時間 00:21

道瓊工業平均指數下跌 141.31 點或 0.54% 至 25854.56。

Nasdaq 指數下跌 3.39 點或 0.05% 至 7919.34。

S&P 500 指數下跌 6.65 點或 0.24% 至 2871.02。

美國 8 月平均每小時工資年率上升 2.9%，創 2009 年以來數大升幅。美國 8 月新增就業 20.1 萬人，亦高於預估的 19.1 萬人。

就業報告公布後，債券殖利率上升至今日高點，美元亦上漲。今年 Fed 已兩度升息，預期年底前，將再升息二次。

分析師說，就業報告的確有助 12 月升息。但經濟強勢對股市屬利多。

波士頓 Fed 銀行總裁 Rosengren 週五告訴 CNBC 說，若經濟持續表現良好，緩慢升息應屬適當。

分析師說，市場預期 Fed 於 12 月是否升息，因而數據也就格外重要，投資人態度謹慎。

華爾街日報報導，美國與中國達成貿易協定的可能性消退，川普政府有意修改北美自由貿易協定 (NAFTA)。彭博社報導，美國與加拿大本週恐無法達成協議。

美國政府可能對中國商品祭出新的關稅，投資人密切注意。

週四，川普總統暗示，他的貿易戰下一個目標，將是日本。該消息使得美元兌日元走低。

貿易緊張，加上新興市場挫跌，對本週的股市構成壓力。S&P 500 與 Nasdaq 自記錄高點下跌。

分析師說，目前市場有許多不確定性。美國具有韌性，但各地烏雲密布。美國 GDP 良好，但世界其他各地陷入動盪，終將使得美國亦受創。