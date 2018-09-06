失智照護 別忘了顧好「那個人」

文．林宗憲

照顧林媽媽的外籍看護或照服員，已經換了好幾個人了，阿芬透過「優照護」平台來到林家照顧她，聽到這狀況時心中有些不安。林媽媽的兒子林先生說，林媽媽有中度失智，常常懷疑來照顧她的人跟自己丈夫有曖昧，動不動就罵人，沒兩下就把照顧她的人嚇跑了。

柯先生原本是個中學校長，退休後沒幾年，就被診斷出失智症，家人為他找了護理之家進去安養。誰知道沒多久，就傳出他在裡面打了照服員，加上擔心他亂跑出去走失，只好用約束帶將他固定在床上。事後，家人只好在照護平台找人協助照顧柯先生。

穩定情緒 轉移話題 耐心與技巧並重

照顧失智的家人，是條漫長的不歸路，因為失智症目前多數無法治癒，狀況會逐漸惡化，除了一般人所熟悉的記憶喪失，還有妄想、幻覺、疑心病的症狀，甚至在情緒不穩定時出現攻擊的傾向。另外還有「黃昏症候群」這類問題，讓照顧的家屬日復一日，擔心失智症者在傍晚時焦躁不安、跑出家門。

另外，如果碰到失智家人出現妄想、幻覺的症狀時，照顧者也很容易出現駁斥對方的反應，但是這樣通常只會讓失智的家人更加激動。除了需要耐心聽他講話，並且用肯定的語氣安撫，最後再利用其他的事物轉移話題，讓他慢慢脫離原來的情境。

失智患者的對應需要耐心與技巧並重，前述的阿芬說，自己跟林媽媽的關係逐漸建立後，互動越來越好，林媽媽常主動跟她聊心事，幾乎都沒碰過對方妄想懷疑的狀況。照顧柯先生的謝小姐也說，先找到對方最美好的回憶，並且常常提起這些故事，對方的情緒就穩定多了，更沒有出現打人的狀況。

職能治療師、藝術輔療師 失智居家照顧多面向

根據衛福部統計，台灣失智症患者至少有十三萬人，其中，九六％都是由家人自行照顧。「優照護」照護人員支持總監蘇貞華語重心長地說，其實最需要被政府或社會「照顧」的，反而是「照顧失智者的家屬」，因為他們長期必須承擔家人的種種問題，自己很容易也陷入情緒上的泥淖，如果沒有外人幫忙，先崩潰的反而是自己。

在照顧失智家人的漫長歲月裡，蘇貞華建議，可以去聽聽失智照顧的相關課程或講座，或參加家屬互助團體，最重要的是，一定要透過外部資源讓自己休息一下。像「優照護」平台上，許多專業的照護人員在一般生活照顧之外，也能適當地緩和原有的家庭氣氛，並以簡單的活動設計，刺激失智者的腦部活動。

失智照護需要多面向的協助，目前證實參與一些團體活動或運動訓練，都能有效減緩失智症狀的惡化，現在還興起「桌遊療法」、「園藝療法」、「藝術療法」、「寵物療法」等，讓照顧失智的方式更多彩多姿。「優照護」就提供了「職能治療師」、「藝術輔療師」等專業人員，來協助失智者的居家照顧。

「彈性的居家服務」 兼顧生活與家人

曾任衛生署統計室主任，現任全球醫資與亞洲環宇生技大數據顧問黃旭明指出，以失智者的死亡率推估活年數，發現失智者普遍高齡。五十歲失智者的平均餘命達三十三年，六十歲者有二十五年，七十歲者有十七年，八十歲者有十一年，九十歲者有五年。由此來看，失智者的照顧時間可能長達十年以上，如果沒有一個讓家庭照顧者支持下去的環境，一旦他倒下去，被照顧者也無法倖免，因此，居家的失智照顧，一定要先顧好「照顧者自己」。

根據家庭照顧者關懷總會調查，五二％的在職照顧者最期待的是「彈性的居家服務」，來幫忙自己照顧家人，而「優照護」這樣的平台，就是以科技發展出來的新模式，以彈性的方式提供協助，讓照顧者兼顧生活與家人，也讓照顧這條路能走得更長遠。

來源：《理財周刊》 941 期

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