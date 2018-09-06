民主式領導人 第5強：儒鴻企業董事長洪鎮海 創新加整合，傳產企業賺錢能力奪冠

儒鴻是傳統產業，董事長洪鎮海卻勇於創新開發，締造同業難以跨越的門檻。難怪，儒鴻能成為亞洲第一大彈性及機能布種製造廠，洪鎮海更蟬聯最會幫股東賺錢的執行長。

文■林珮萱

哈佛商業評論》全球繁體中文版的「2018 台灣執行長 50 強」名單出爐，儒鴻企業董事長洪鎮海名列總排名第 5 名，比起 2016 排名第 7，又往前兩位。

被歸屬為傳統產業的儒鴻，能擠進前五名，實屬不易。更難得的是，如果看幫股東的賺錢能力，洪鎮海更穩居第一。任期內總股東報酬率達 10,837％，傲視全台，大幅度領先總股東報酬率第二高（5,549％）的郭台銘。

多年來，洪鎮海抓住全球各種機能紡織的需求上揚，不管是保暖、吸汗快乾、防水、抗菌除臭等功能紡織品，儒鴻都居業界領先，近年來，還積極投入智慧衣研發，眼光前瞻。在越南、中國大陸、柬埔寨，甚至是南非的賴索托設廠。

外資機構讚揚，儒鴻不只是布料創新開發的領先者，更走向垂直整合，擁有布料研發、設計解決方案的能力，立下對手難以跨越的門檻。自 2001 年上市，股價一路從 8 元漲到 386 元（以 8 月 15 日收盤價計）。2015 年間更創下破五百元的高點。

1951 年次的洪鎮海，是出身苗栗後龍的農家子弟。雖有商專學歷，當年為了到工廠當學徒，曾自稱只有國小學歷。靠勤奮和好奇心，埋首工廠向前輩討教，天天工作超過 12 小時，兩年便成為副廠長。1977 年自立門戶，創立儒鴻，如今已是亞洲第一大彈性及機能布種製造廠，全球知名品牌 NIKE、Adidas、Under Armour、Lululemon 等，均是客戶。

領導人要為企業抓大方向

洪鎮海上任董事長至今 33 年，仍每天親力親為。他認為，好的領導人，關鍵是能負責。而他的經營重點，首重創新。

洪鎮海認為，領導人要夠前瞻，為企業抓出大方向。每當同仁提出新專案，只要有六、七成信心，他便會同意執行，剩下兩、三成沒把握的地方，他會視為自身職責，「領導人要有能力提點同仁要注意可能風險在哪，」他是這麼自我要求的。確定方向之後，他就抓緊落實，明定好節奏，而且「重視結果，不問過程」。他特別願意給年輕人機會，許多專案都交給三十多歲的年輕員工執行，對他們強調，「不要擔心不懂，不懂就要多問。」

重視創新，願意承擔失敗

重視創新、給年輕人機會的同時，是願意承擔失敗。他每年都給各個部門根據營業額規模，制定可承擔損失的百分比額度。

如果創新屢次挫敗，洪鎮海會檢討自己，「既然是你認同的，怎麼能讓同樣問題一再發生」。沒看出問題在哪，就是領導人有問題。他認為，失敗一次就該學到教訓，找出制度、流程、管控各方面，有哪些需要調整，否則就不夠格當負責人了。

國內外到處跑的他，常抽空落實走動式管理。只要沒有出國，洪鎮海每天必定會親自走過五股總部各辦公室，常直接走到員工辦公桌旁，有時觀察到員工心情低落，主動關心近期工作是否遭遇問題，偶爾也閒話家常。

員工到職滿三個月、滿一年、滿兩年，一定會有三次調薪機會，之後就是看工作表現，升遷制度透明公開。

所有決策都是集體共識

外界看他充滿霸氣，事實上洪鎮海是個心胸開放的傾聽者，能廣納意見。

每當內部重大會議，洪鎮海要求每位高階幹部正反意見都要提，然後全部人回去想一個禮拜後再來討論。如此模式有時要到第二、第三輪，才會有決策共識。最後再用投票表決，「我是主席、不投票，」洪鎮海透露，包含要去哪投資，都是集體共識。

儒鴻做的是流行產業，「我快七十歲啦，要給年輕人做啦，公司沒有你不會死，沒有創新才會死，」率性的洪鎮海大手一揮說，退休之後，連董事都不當。

洪鎮海育有一子一女，兒子已在儒鴻業務單位工作。不過既然是上市公司，為什麼傳給兒女？「在我們公司沒有這一套，一定是給有能力的人，」他透露。

深思熟慮的他，甚至考慮到「老臣」的問題。屆時，會讓與他同年代、輩份相當的幹部，比他早三個月退休，「讓接班順利，這是我的責任，」他毫不遲疑地說。

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 9 月

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