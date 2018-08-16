達邁明年將受惠PI擴產效益 法人上修每股純益至5.49元

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 上半年稅後純益 1.79 億元，每股純益 1.45 元，亞系券商看好其明年將受惠於光學級 PI 膜擴產效益，上修明年獲利預估至稅後純益 6.77 億元，每股純益 5.49 元，目標價上看 80 元，維持「持有」評等。

亞系券商看好達邁新增產能於明年下半年開出，並積極在光學級 PI 膜市場的切入，上修明年營收預估 6.6% 至 33.62 億元，上修明年獲利預估 3.4% 到稅後純益 6.77 億元，每股純益 5.49 元。

達邁台灣銅鑼廠二期擴廠計畫已完成規劃投入興建，預計 2018 年底完成，2019 年下半年正式投產，擴廠完成後 PI 年產能將由 1500 噸提高到 2100 噸，提升產能達 40%。

達邁主管指出，時序進入第 3 季傳統軟板旺季，後續一般型 PI 需求將有機會拉升，帶動營運成長，另外利基型 PI 也將隨新機上市帶動材料需求增溫，第 3 產品獲利組合可望有所優化。

達邁指出，目前市場因高階 3C 產品對 PI 燒結的散熱石墨片需求與第 2 季相當，加上 FCCL 廠進入需求旺季及擴產所需，看好第 3 季業績走勢，價格則需觀察原物料走勢，再決定是否加以調漲。另外，達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。

達邁上半年財報營收 11.61 億元，毛利率 31.63%，年減 1.8 個百分點，稅後純益 1.79 億元，年增 62.07%，每股純益 1.45 元；亞系券商維持原有全年的獲利預估 4.27 億元，每股純益 3.47 元不變。