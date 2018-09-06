宏碁智通智慧停車計時器系統前進北市松智路 為全台第三個示範場域

宏碁 (2353) 開發 AI 人工智慧商機，旗下宏碁智通進軍智慧交通市場，所研發之智慧停車計時器系統，週四 (6 日) 於臺北市政府松智路段正式上線營運。宏碁智通指出，松智路段共 13 格智慧開單車位，不再需要人工開單，車輛停入時可自動偵測並辨識車牌，馬上開單。民眾可用停車大聲公 APP 查詢即時空格位並自動繳交停車費。



宏碁智通表示，該公司參與臺北市路邊特殊格位智慧化管理第二階段試辦計畫，延續去年底第一階段的計畫成果，同樣利用車輛偵測、車牌辨識等科技開單，此次在第二階段更新增在光源不足時，輔以紅外線補光以提高車牌辨識精準度，停車計時器更能將車位即時資訊拋轉至停車大聲公雲端平台，讓駕駛人能用 APP 即時獲知有空餘車位資訊，從找車位、停車到繳停車費一氣呵成、快捷便利，未來亦會增加以悠遊卡支付停車費等功能。



為嚮應臺北市政府推行 pay.taipei 智慧支付平台，宏碁智通說，從 7 月開始，宏碁智通旗下停車大聲公 APP 也成為 pay.taipei 服務業者之一，可提供車主自動扣繳停車費服務。車主只要於停車大聲公綁定車牌及信用卡資料，可選擇以信用卡或 LINE Pay 付款，不僅可以直接扣繳松智路段停車費，全臺北市的路邊停車停車費也可以自動扣繳，不用再跑超商。



此智慧開單預計每月將服務約五千次停車車次，透過智慧停車計時器搜集的數據亦能協助市府掌握該區域平假日及尖離峰之停車行為，提升交通管理效益之外，還可作為費率修正規劃的參考。而智慧停車計時器附有車牌辨識功能可自動計算並提供相對應的停車優惠。



該公司表示，由於第一階段試辦受到使用民眾及市府肯定，智慧停車計時器也獲選為率先建置於臺北市西區門戶改造計畫的智慧停車方案，預計 107 年底前將於延平南路設置完成。



此次與臺北市府試辦合作也為宏碁智通在拿下臺南智慧路邊停車計費系統 BOT 案及高雄軟體園區智慧路邊停車計費案後，第三個台灣示範場域。本試辦方案預計到明年 2 月底結束。