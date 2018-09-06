夏天吹冷氣，怎麼省電費？

【採訪整理／張郁梵、陳怡廷】

每到夏天，冷氣便成為家裡不可或缺的消暑神器，由於電費不便宜，網路上各種節能省電的說法紛紛出爐，甚至還謠傳「冷氣開整天反而更省電」！究竟冷氣怎麼吹才省？用水冷扇或移動式冷氣，節能效果更好嗎？

高溫悶熱的天氣是否讓你一進室內，就急著想開冷氣？小心！享受涼爽的代價是天價的電費帳單。通常一般家庭夏天用電量會多出四成左右，主要就是空調用電量過大，其實，只要透過一些小撇步，省電一點都不難！

冷氣開一整天，反而省電？

很多人開冷氣後，都習慣等溫度降低後，就關掉冷氣，等變熱了再打開；但這樣反反覆覆開關冷氣，不僅耗電，還會損害冷氣機。

前陣子有位網友在臉書社團 po 文，曬出家中的電費帳單，自稱家中兩臺 1.7 噸的冷氣從 3 月開始天天 24 小時放送，溫度都設定在 25 度，沒想到兩個月下來，連同分攤的公共電費，竟然只要 1636 元，讓許多人看了直呼不可思議！

事實上，日本節目實測發現，剛啟動冷氣時最耗電，等到室內溫度慢慢降到設定溫度時，耗電量才會趨於穩定。節目中的專家還精算出，只要重啟空調的時間短於「5 小時 27 分」，不關冷氣反而比較省電。臺電也透露，「避免密集開關冷氣」是最省電的！

但對於網路盛傳「冷氣開一整天不關，其實比一開一關更省電」的說法，物理老師李鋒卻認為，這種情況的變數很多，包括了機型以及環境因素，像是否住在頂樓、房間有無西曬、以及室內是否有其他熱源（例如電燈、電鍋），甚至室內室外溫度是否差很多，都可能影響冷氣功率。建議使用冷氣最省電、正確的作法是等室內溫度降到適宜溫度時，改成中低風，就能減少耗能。

來源：《大家健康》 2018 年 9 月

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