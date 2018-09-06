導演葉天倫》用作品傳達臺灣文化的價值

【文／楊育浩、葉語容、攝影／許文星】

2011 年，葉天倫還是新生代的導演，執導《雞排英雄》讓他受到矚目，隨後他在電影與電視劇每年都有代表性的作品，包括《愛。回來》、《含笑食堂》及《紫色大稻埕》等優秀電視劇，都有不錯的口碑，現已是中生代導演的他，2018 年 9 月新的作品《雙城故事》，又有突破性的發展，成為臺灣少數躍上 Netflix 國際平臺（全球最大 OTT 網路電視平臺）的戲劇作品，全球 194 個國家的觀眾都可以看到這個來自臺灣的故事。

葉天倫再次接受《大家健康》雜誌專訪，仍如過往般親切自稱是本家人，原因是 2005 年時，他還是活動主持人及演員身分，就熱心參與董氏基金會心理衛生中心的相關活動，後來在 2012 年跨刀為董氏基金會的憂鬱症宣導防治拍了《請。聽》的微電影。

這次《雙城故事》上映前，我們特別專訪他，分享這些年的工作心情轉折與媒體觀察。

勇敢走出臺灣

讓影視作品國際化

臺北的大稻埕文化一直是葉天倫相當喜愛的題材，這次《雙城故事》電視劇一樣是以大稻埕出發，加入了舊金山的城市故事。為了要到舊金山取景，他帶著 50 人的團隊「遠征」舊金山一個月。

至於為何想挑戰如此辛苦的跨國拍攝，原來兩年多前，葉天倫機緣下接觸到 Netflix 的採購，當時他們看了《臺北愛情捷運系列電影》的簡介，表示喜歡這種跨國、多元文化的內容，於是開始洽談《雙城故事》電視劇的合作。

因為與 Netflix 合作，《雙城故事》不論製作、拍攝方式都必須更國際化，才能符合對方在規格上的要求。葉天倫說：「以前想的是南投、高雄的觀眾對於內容的看法是什麼；現在想的是加拿大、全球的觀眾看的是什麼。」另外，他目前進行中的案子也有以美國為背景的全英語題材。

葉天倫說，這跟以前跑單幫的概念不一樣，以前是完成電影之後再去洽談各國的上映；但畢竟 Netflix 在全球有 1 億 2 千多萬的付費收視戶，這次製作時已把國際性的考量加進去。以前拍跨越美、日、臺的《紫色大稻埕》時，已經覺得那是非常複雜的作品，沒想到《雙城故事》竟然更複雜；在過程中必須處理很多大方向、小細節，又沒人可以交流、請教，常讓他覺得自己像個「孤立無援的領航者」，有時壓力大到半路想逃走。不過，艱鉅的任務最終是完成了，雖然最後超支達 2000 多萬元，但拍出來的效果好，也就值得了。

大稻埕是創作的靈感來源

想為臺灣文化留下紀錄

葉天倫的多部影片都是以 100 年前的臺北大稻埕為背景，在他的眼中，那是一個「風華絕代」的年代。他說：「有些商人願意出很高的價錢來請畫家作畫，讓畫家不必為了糊口而捨棄藝術；白天的商人到了晚上，就拿起樂器來吟唱，跟朋友共組一個樂團…… 那是一個藝術、商業能夠自然結合的時代，有取之不竭的題材。」

也有人告訴葉天倫，說他「擦亮了大稻埕這塊招牌」，然而他說，自己只是受到「祖先的感召」，想「恢復」100 年前大稻埕的風華。在他的心中，似乎有一塊懷舊之地，那裡閃耀著市井文化的光芒。

身兼導演、製作人的他，坦言這兩個角色有時會有衝突。在「經營」與「創作」兩相權衡下，為了戲好，有時寧願多花些錢，他說：「電影畢竟是文化產業，重要的是能夠為臺灣文化留下些什麼，才是電影工作的主要核心價值。」在他的心中，「創作」的價值仍略勝一籌，他企圖用作品演繹臺灣文化，期望能將臺灣文化保留下來，並流傳於世。

網紅是一波熱潮

要維持高峰並不容易

當被問到對網紅、自媒體潮流的看法，他認為閱聽習慣改變，對他個人也影響很大，像是影片的剪接節奏就需要調整。他說：「現在的閱聽趨向『破碎化』，像等車的 4、5 分鐘這種零碎時間，都會被用來看片。不過反過來說，雖然媒體已經不像以往是電視臺獨大，但想把 Youtuber 當成『一生的志業』，卻也不是那麼容易。」

他分析：「Youtube 裡約有 9 成的影片是廢片，雖然人人都可上傳，傳播的門檻已降到很低，但因為競爭者也是全球化，所以競爭相當激烈。在臺灣，以前綜藝天王吳宗憲可縱橫演藝圈 20 年，往後已難再現；以前節目曾出現 15％或 16％的高收視率，現在有 1％就要開香檳慶祝了！」現今的趨勢是，眼球被分散到多元化的內容上，網紅的興起與殞落都只是一波熱潮，要維持在高峰並不容易。

他也分享了自己喜歡的一個日本 Youtuber，是目前少數將網紅企業化，還成立 Youtuber 經紀公司，並上市櫃的成功案例。他是 Hikakin，一開始的頻道是表演口技，但後來竄紅的卻是另一個表演「吃東西」的頻道，很多人是因為吃東西的頻道才發現他會口技，到現在他已是日本排名數一數二的 Youtuber。後來他還集合了幾個 Youtuber 成立經紀公司，是目前少數將網紅產業成功規模化，又轉型到經營層次的案例。

葉天倫分析：「雖然他的口技頻道不如吃東西來得紅，但他仍堅持初衷繼續經營，我認為他在這個產業有今天的發展，是因為他觀察到產業的趨勢，也一直清楚知道自己要的是什麼，不是只一味迎合觀眾一時的喜好，而這也是我佩服他的地方。」所以，吸引眼球或許一開始不那麼難，但想要持續發展，就需要更多的思考與策略。

視聽產業面臨大洗牌

未來成名時間可能只有 15 秒

葉天倫長期觀察電視及電影的製作環境，他預測未來會因為觀眾的閱聽耐性下降，以後一個半小時的節目算很長了，電影有可能在 10 年內會縮短到 60～70 分鐘的長度。

來源：《大家健康》 2018 年 9 月

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