【異動股】天然氣概念股早盤走強 貴州燃氣(600903-CN)等多股漲停

9月6日，天然氣概念股早盤走強，截至發稿，博邁科(603727-CN)漲停報14.82元，貴州燃氣(600903-CN)漲停報20.01元，惠博普(002554-CN)漲停報3.36元，金鴻控股(000669-CN)漲停報6.6元，深冷股份(300540-CN)漲7.81%報13.67元，佛燃股份(002911-CN)漲6.52%報20.25元，大通燃氣(000593-CN)漲5.48%報7.12元，新疆火炬(603080-CN)、新天然氣(603393-CN)、重慶燃氣(600917-CN)、晥天然氣(603689-CN)漲超4%。

據上證報9月6日報道，《國務院關於促進天然氣協調穩定發展的若幹意見》要求，加快天然氣產能和基礎設施重大項目建設，加大國内勘探開發力度，全面實行區塊競爭性出讓，抓緊出台油氣管網體製改革方案，推動天然氣管網等基礎設施向第三方市場主體公平開放，將緻密氣納入補貼範圍，對重點地區應急儲氣設施建設給予中央預算内投資補助支持，加快建立上下遊天然氣價格聯動機製。專家稱，依據《意見》目標測算，預計天然氣領域改革的力度要加大、速度要加快，未來兩年國内天然氣產量的年均復合增速將達到15%。

光大證券認為，天然氣消費增速較大、中美貿易摩擦擬對天然氣加徵關稅，均給旺季用氣調峰帶來一定壓力，在此背景下，積極推進天然氣產供儲銷體係建設，增加LNG進口，推進國内海上天然氣、陸上非常規油氣勘探開發工作依然是未來行業的主要方向。該產業鏈上，上遊氣源公司、設備公司，以及具有氣源的城燃公司有望從中受益。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)