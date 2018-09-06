出手提振A股 中國證監會三招鼓勵上市公司進行庫藏股

中國證監會今 (6) 日開盤前，提出上市公司股份庫藏股制度的修法建議，預計可為市場注入一劑強心針，不過 A 股早盤僅小幅走揚，反應還算平靜。

自 6 月起歷經一輪大跌的中國股市，近期持續在 2700 點上下徘徊，市場情緒低迷。光是 8 月上證綜合指數累計跌幅就達 5.25%，深証成指跌 7.77%，創業板指數跌 8.07%，今年前八個月，上証綜指累計跌幅來到 16.83%，深証成指達 22.52%，創業板指跌 16.95%。

這回中國證監會選在開盤前，提出完善上市公司股份庫藏股制度的修法建議，主要三大措施包括增加股份庫藏股情形，完善、簡化實施庫藏股的決策程序，倡導建立庫存股制度，就是要穩定市場信心。

該消息公布後，今日 (6 日) A 股表現還算平靜，上証指數早盤漲幅最高僅來到 0.54%，截至午盤報 2708.85 點，漲 4.51 或 0.17%。

上証指數早盤走勢 (圖自新浪財經)

根據中國國金證券最新統計，7、8 兩月實施庫藏股的 A 股上市公司數量，分別為 128 家和 147 家，資金數量分別為人民幣 49.63 億元和人民幣 49.45 億元。整體來看，今年以來 A 股上市公司庫藏股回購的積極性比去年來的高，尤其今年下半年來，上市公司整體庫藏股的回購力道出現大幅提升。

不過中國證監會最新指出，目前公司法規定的庫藏股可執行範圍較窄，決策程序也不夠簡便，缺乏庫存股制度，導致企業回購股份積極度不高，直指庫藏股的回購制度應有功能並未充分發揮。

事實上，這輪美國股市屢創新高，主要原因就是企業大舉實施庫藏股，減少市場流通數量，進而提升每股收益。

英大證券首席經濟學家李大霄表示，今年有 469 家公司開始回購，回購規模來到人民幣 216 億，創下歷年新高，其中 8 月份的情況已經超過去年全年的規模，對市場來說也是積極訊號。

李大霄指出，目前空方逐漸進入疲勞階段，此時正是多方積蓄力量準備反攻的階段。而且積極的訊號越來越多，不過要注意的是，只限於最優質的低估藍籌股票。