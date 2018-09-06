LV集團投資的男裝公司赴港上市 募資首要目的竟是還債

男裝品牌GXG母公司中哲慕尚母公司Alpha Smart Ltd（以下簡稱Alpha）近日向港交所提交上市申請文件。而Alpha背後，“站著”全球最大奢侈品集團LVMH（法國酩悅·軒尼詩－路易·威登集團，以下簡稱LV集團）。

2013年，A股上市公司森馬服飾（002563-CN）一度擬收購中哲慕尚71%股權，交易金額近20億元，但交易最後終止。此次招股書文件顯示，LV集團旗下基金L Catterton聯合Crescent Point以28.39億元間接收購了中哲慕尚70%股權。

兩年前“嫁”入LV旗下基金GXG品牌創立于2007年，但真正被資本市場廣泛關注，要從2013年說起。2013年6月，森馬服飾公告稱，擬向中哲集團、楊和榮、余勇、朱召國、屠光君、毛春華購買中哲慕尚的71%股權，交易完成後，中哲慕尚將成為森馬服飾的控股子公司。

森馬服飾當時介紹，中哲慕尚旗下擁有“GXG”、“gxg.jeans”品牌，在全國的主流百貨及購物中心開設約1200多家零售門店，並在萬達、銀泰、大洋百貨、新世界百貨等主要連鎖百貨男裝同類品牌銷售中均排名前三。2012年，中哲慕尚淨資產2.72億元，營業收入13.98億元，淨利潤2.06億元。森馬服飾擬收購71%股權的對價，預計為19.8億元至22.6億元。

但這一收購最終未能成行，其中的一個重要原因，是市場對於GXG品牌含金量的不認可，對GXG是“假洋牌”的質疑聲不絕於耳。當初森馬服飾披露公告後，公司股價也曾遭遇投資者“用腳投票”。2014年1月初，森馬服飾稱，公司與轉讓方未能就股權轉讓協議具體條款達成一致，購買股權框架協議解除。

但中哲慕尚並未放棄尋找金主。招股書顯示，2016年1月，大股東楊和榮通過旗下Updragon公司，成立了Alpha，又由Alpha收購了中哲慕尚70%股權。此後，兩家私募股權公司L Catterton及Crescent Point分別持股73%及27%成立了一家公司Glorious Cayman，後者通過一家全資子公司收購了Alpha 100%股權（持有中哲慕尚70%股權），現金代價為28.39億元，款項于2016年10月結清。按此計算，中哲慕尚100%股權估值為40.46億元。

而間接持有Alpha73%股權的L Catterton，背後就是大名鼎鼎的LV集團。L Catterton成立于1989年，預計旗下管理資產總額將超過140億美元。官網顯示，L Catterton目前的投資組合中囊括了145家企業，並且已經從65家企業中成功退出。

2017年6月，Alpha又收購了中哲慕尚其他股東持有的30%股權，現金代價為2.65億元，而這部分股東又認購了Glorious Cayman1.4億股的股份。在這一系列安排和挪騰後，擬上市的Alpha，持有了中哲慕尚100%股權。

來源：每日經濟新聞

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