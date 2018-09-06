老後生活，如何過得幸福健康？

【採訪整理／張慧心】

你知道嗎？研究發現，懂得禪修或冥想靜坐的法師和修女，海馬迴記憶功能特別強，比較不容易失智。

想要幸福終老，光是身體健康是不夠的，心理健康、精神愉快更是活躍老年的關鍵，而且不要等開心的事找上門，而是要主動尋找開心的事……

櫻美奶奶今年 88 歲，不但手腳俐落、全身軟 Q，行動自如的她，還常提著菜籃上市場採買，每天樂在料理三餐給家人吃，胃口甚至好過兒孫輩。為了體貼兒孫都在工作，每天都會幫全家洗曬衣物，閒下來時便在陽台種菜、種花，或約朋友進香拜拜，很懂得享受老年生活。

最近健保局志工打電話到家中，查問櫻美奶奶是否「健在？」，奶奶說自己是本人，志工詢問她，為何連續幾年都沒就醫紀錄，奶奶中氣十足說：「我身體好好的，不用去醫院吧！最後一次使用健保卡好像也是去洗牙，不是去看病。」志工對奶奶精神矍鑠佩服不已。

樂齡要件：

身體要健康，精神要愉快！

長壽是福還是禍？各種案例都顯示，若能「身體健康，精神愉快」，長壽就是值得祝福和喜樂的事，而且衰老失能的時間也會自動延後；但如果其中一項缺失或兩項都不具備，那麼長壽就變成是種懲罰和折磨，日子不但過得不開心，甚至還會覺得恐慌無助、度日如年。

中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系助理教授郭慈安說，戰後嬰兒潮一代，已大舉邁入 70 歲，今年 4 月臺灣也正式成為高齡國家，每 7 位國民中就有 1 人是老人。國內長照 2.0 雖然從去年開始推動，但長照人才及人力不足，一時三刻很難補足，而各地日間照顧或安養機構有時也要排隊才進得去，所以如何在宅老化，成為最可行，也不得不行的方式。

來源：《大家健康》 2018 年 9 月

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