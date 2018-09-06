福爾摩斯為讀者說故事

【文／葉雅馨（大家健康雜誌總編輯）】

在公共衛生上，傳染病是一個重要議題，需要透過宣導讓民眾了解，而防疫更是政府部門不可欠缺的重要工作。《關鍵戰疫》一書是前衛生署副署長、陽明大學公共衛生研究所教授張鴻仁的力作。

作者具學理及實務的經驗，是臺灣少數在行政部門經歷過完整防疫工作的專家。1995～1998 年擔任行政院衛生署防疫處處長，1999～2000 年擔任行政院衛生署副署長兼疾病管制局局長。本書的推薦序中，葉金川理事長也簡述他在公衛上的長才。

這本書故事的開始是去年 12 月在張董女兒歸寧宴上，監察院張博雅院長交代給他的一個「工作」，我想張院長其實是有心紓解、轉移張董當時嫁女兒，那股為人父嫁女兒，幸福卻又忍不住悵然的滋味吧！張董果然迅速完成這個工作，今年 4 月底葉理事長交付給我整份引人入勝的初稿，於是本書正式進入編輯階段，今順利出版成為董氏基金會的公衛系列書籍。

與張鴻仁董事長相識多年，我們也算是不時聚會的「山友」，照張董的說法，山友分為四級，從會拚百岳的 A 咖，到山下迎接 A、B、C 咖一起吃飯慶祝的 D 咖。他因近年擔任多家公司的董事長，業務繁忙，所以從 A 咖變為 D 咖，只偶爾參與聚會。其實，我始終是十足的 D 咖，在偶有他出現的聚會裡，他總是談笑風生，我想用「才子」形容他，應相當貼切，山友們私下取他一個外號「張志摩」。

這本《關鍵戰疫》說著臺灣防治傳染病的故事，除了帶點專業的歷史紀錄外，獨特的筆法是他精心安排的寫作方式，極有自己的風格，因為他在故事前面安排不少伏筆，接著一段段接連，有點像是零碎的筆記體，等布局妥當後，再慢慢收尾。有點類似偵探般的查案，所以整本書像是福爾摩斯為讀者說故事。

每一篇章開始，每一小段都帶著該篇傳染病的因，然後再點出一些爆發案例的果，內容適合一般讀者了解與認識近代臺灣的傳染疾病，也是防疫工作上一線的公衛人員不可缺的一本防疫好書，書中的經驗是臺灣防疫的寶貴資訊。

書中的第四章結核病裡有一段題外話，他敘述自己在 1998 年 2 月，因處理甲魚池霍亂弧菌汙染事件被監察院彈核，因而調離防疫處，而後又被當時的臺灣甲魚養殖業者頒發「功在漁業」的牌匾。不少公衛人士會拿這段故事調侃及讚賞張鴻仁的專業，而葉老大在推薦序中也寫著，「我們都認為他受到監察院彈劾，是他一生最光榮的事」。可能有些讀者看不懂他們話語中的蹊蹺，原來當時張鴻仁認為解決甲魚池霍亂弧菌汙染問題，不能像禽流感，以撲殺方式處理，消毒魚塭就能解決。但監察院認為處理不當，因而彈劾。事後證明，他的作為是對的，如果全數撲殺，必定重創臺灣的養殖漁業。他的專業贏得養殖漁業的感念，所以頒給他「功在漁業」的牌匾，只是這事件讓他曾有短暫低潮，但後來他依然堅守自己在防疫上的專業，為臺灣的防疫作出貢獻。而這一段插曲，也被現在的行政院主計長朱澤民笑為「功在王八」（甲魚是鱉，俗稱王八）。

在編校書中的第二章「小兒麻痺」時，想起自己兒時接種疫苗的往事：父母親年輕時是醫護工作者，因為了解會有接種失敗的風險，所以對施打疫苗多所戒慎。但當時小兒麻痺大流行，鄰居、親戚都有感冒發燒症狀，燒退後呈現四肢麻痺的例子，且後遺症至今……。記得後來我和妹妹是服用沙賓口服疫苗，當時年幼還覺得甜甜蠻好吃的……，並不懂當時父母親擔心糾葛的感覺。

四十幾年來，醫療科技進步，各種疫苗的開發與疫情的預防已不可同日而語，但變種病毒卻時時挑戰著我們。《關鍵戰疫》一書，見證了臺灣防疫的攻防策略，同時也提醒我們每個人仍要繼續練功呀！

來源：《大家健康》 2018 年 9 月

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