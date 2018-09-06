精彩絕倫的一本防疫故事書

【文／葉金川（慈濟大學公共衛生學系教授）】

《關鍵戰疫》是一本故事書，以臺灣的防疫事件為主體，用觀察者的角度講述臺灣重大傳染病事件的點點滴滴。就像是一位從戰場上歷劫歸來的戰士，細說戰場上出生入死的實況，精彩又不失真實！

它不是正史，要查官方紀錄請看衛生署出版的公共衛生發展史；它也不是教科書，有些內容，教科書沒有辦法寫，學校教室沒辦法教；它也不是稗官野史，野史是路人甲、路人乙的道聽塗說，是沒根沒據的傳說，這種傳說網路上多得是瞎掰胡扯的資料，建議你看看就好，喔，應該是連看也不要看！

讓我佩服的是作者張鴻仁的公共衛生歷練精采多樣，藥政、防疫、健保、生技，無疫不與。現在雖然是生技界的大老，仍然關心臺灣傳染病工作的傳承，也確知防疫經驗的重要性，特別花了一、二個月的時間，留下珍貴的資料讓經驗智慧能夠永續傳承。

如果你仔細研讀本書，可以清楚的感受到作者想傳達的信念。一個傳染病防治工作者，應該要學到的態度和精神。

作者希望讀者認識傳染病在臺灣發生和防治的一點一滴，要化身為福爾摩斯，一步步挖掘傳染病的真相，也希望讀者能學習前輩們為臺灣疫病防治所展現的智慧和能耐。

作者一再強調，防疫的基礎就是正確的資訊，正確的報表是最簡單、最基本的決策基礎。可惜的是，報表的正確性常被忽視，甚至被有意無意的誤用。在書中，提到我在健保時對肺結核通報「不通報，不支付」的處理，一個簡單的決策讓肺結核通報數增加了將近一半，我非常認同作者強調「正確資訊」的重要性。

「資訊正確」是決策的基礎，政策也要及時被了解，並且有效執行。在健保開辦初期，健保制度一修再修，當時電腦、手機還沒普及，快速傳遞政策的方法是靠電話和傳真，聯繫上有些手忙腳亂。張鴻仁預見危機，自告奮勇，申請了中華電信的網際傳真服務（HiNetFax）和 FOD 服務，並建立「健保速訊」，讓資訊可以快速地傳送到全臺醫療院所和投保單位，平靜了開辦時的大混亂。

認識作者已經三十六年了，他跟年輕時沒有多大改變，有點叛逆性格，卻帶著豐富的理想主義色彩。生性浪漫，不受傳統社會規範和制度拘束，即使面對困境，或是受到不公不義的待遇，仍是個無可救藥的樂觀主義者。

此外，大家如果還有印象，應該會記得早期的健保卡是紙本的，醫師看完診後，會在背面蓋章，蓋滿六格後還得換一張。一直到健保實施第七年、張鴻仁接任健保局總經理後，健保 IC 卡才順利上路，一直到十六年後的今天，比起還在用卡式和紙本的身分證和駕照，健保卡還是先進許多！

最值得一提的是，他在防疫處長任內，迅速處理屏東甲魚池霍亂弧菌汙染事件，不但沒有發生霍亂病患蔓延問題，也保住絕大部分業者生計。當地甲魚業者給他「功在漁業」牌匾的同時（我們都笑稱牌匾文字應該寫成「功在王八」），他卻被監察院彈劾。他難過了一天，隔天，他打起精神繼續為防疫奮戰。到今天，我們都認為他受到監察院彈劾，是他一生最光榮的事。

總之，這是一本好書，不看，你會後悔一輩子的！

來源：《大家健康》 2018 年 9 月

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