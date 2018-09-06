〈財報〉美最大小型無人機商 AeroVironment獲利亮眼

無人飛機商 AeroVironment (AVAV-US) 週三 (5 日) 公布財年第一季財報，表現優越使盤後股價上漲 5.66% 來到 92.45 美元。自今年年初以來，AeroVironment 股價已上漲 59%。

AeroVironmnet 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

AeroVironment 為美國加州的一家航空科技公司，主要從事能源系統、電動系統、和無人駕駛飛機。於 1971 年創立的它最有名的為一系列輕型人力驅動和太陽能載具。

同時，AeroVironment 是五角大樓 (美國防部) 最大的小型無人機供應商，包括 Raven、Wasp、和 Puma 機型，也與洛克希德馬丁公司簽署了戰略合作夥伴關係。

AeroVironment 財報顯示：

營收達 7800 萬美元，高於分析師預測的 7560 萬美元。

淨收入為 2730 萬美元，去年同期為虧損。

每股純益 EPS 為 1.14 美元。

執行長 Wahid Nawabi 提到，「2018 財年末積壓了大量資金，繼續執行我們的戰略使我們能夠從經營中獲得 7800 萬美元的收入，年增 127%」。

他表示，「隨著我們高效能源系統業務的剝離，我們已將 AeroVironment 轉變為未來定義的技術解決方案提供商，為大型且不斷發展的全球國防、電信、和商業市場提供服務。我們的小型無人機系統和戰術導彈系統的終端市場優勢，加上我們的 HAPSMobile 合資的持續進步，使我們能夠很好地實現 2019 財年的目標和我們的長期價值」。

論及市佔，Nawabi 說到，「我們深信解決方案提供了先進技術、可靠性、安全性、有效性、和易用性的獨特組合，使我們在競爭中脫穎而出。在美國國防部市場，我們仍然是小型無人機系統的領導者，我們不斷增長的遊蕩導彈系統業務正在破壞戰術導彈系統這塊類別。在第一季度，小型 UAS 佔收入的 53%，TMS 佔 29%」。

展望未來，AeroVironment 預計全年營收落在 2.9 億美元至 3.1 億美元之間。