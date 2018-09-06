美國司法部強力介入：或調查科技巨頭壟斷和內容審查問題

周三（9 月 5 日），美國在線搜尋和社交媒體巨頭推特、Facebook 與谷歌經歷了一場「世紀聽證會」，接受美國參議院情報委員會問詢，針對外國勢力利用社交平台干擾美國選舉的事宜。

市場本來就對國會討論從嚴監管科技行業的可能性感到擔憂，美國司法部長發言人的一倍言論，似乎證實了司法部已經盯上科技巨頭，不排除未來啟動反壟斷調查。

美國司法部長塞申斯的發言人 Devin O』Malley 發表聲明稱，密切關注了今日聽證情況，塞申斯部長已經安排 9 月後期與多個州的總檢察長開會，討論對這些公司可能會傷害競爭或有意抑制在其平台上自由交換看法的「日益增長的擔憂」。

財經媒體 CNBC 和英國《金融時報》都指出，這是美國聯邦行政分支發出的首個重要信號，可能會將調查聚焦於矽谷反壟斷和平台內容審查等熱點話題。

輿論普遍認為，美國司法部的參與無疑會加深監管恐慌，人們關注本次聽證會的主要原因之一，就是試圖尋找華盛頓是否要加強科技監管、追查科技巨頭的線索。

令人不無擔憂的是，參議院情報委員會副主席、民主黨大佬 Mark Warner 在聽證會伊始便表示，美國社交媒體的「狂野西部」時代即將結束，「國會將有所行動」。他提議了一系列廣泛改革，包括鑑別社交媒體平台上的機器人，以及改變「有問題的」商業廣告模式等。

上周美國總統川普屢次批評以谷歌為首的科技 / 社交媒體巨頭，對象恰好是今日參加聽證的三家企業。他除了批評上述公司有意壓制美國右翼保守派和共和黨的言論，存在「政治不公正」，還重點控訴了谷歌新聞搜尋業務對其本人的負面報導和對民主黨政府的偏愛。

素以毒舌著稱的金融部落格 Zerohedge 評論稱，目前尚不清楚美國司法部長塞申斯介入調查的原因，是否與川普驅動，畢竟「水門事件」調查記者的新書透露，川普私下咒罵塞申斯是「來自南部的弱智」。因此，美國司法部可能針對俄羅斯干擾美國大選進行討論，也可能直接針對科技巨頭反壟斷事宜進行調查，只要監管權力機關介入，就製造了市場不確定性與風險。

對 Facebook、推特、谷歌等科技巨獸來說，今日聽證會是他們中期選舉前最後的自救機會，而 10 月初由美國參議院司法委員會舉行的聽證會將重點關注反壟斷問題，可能包括探討少數網路公司在市場上的壓倒性支配地位。

截至發稿，推特股價跌 5.86%，至 32.80 美元；Facebook 股價跌 2.6%，至 166.72 美元；谷歌母公司 Alphabet 跌 1.23%，至 1196.41 美元。全天波動下跌，午盤後、特別是司法部消息發布後跌幅明顯擴大。