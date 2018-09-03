中光電智能機器人獲經濟部智慧城鄉計畫補助 開發商用無人機解決方案

為落實無人機在智慧工廠、智慧城市的應用價值，中光電 (5371) 子公司中光電智能機器人公司，智能商用無人機解決方案獲得經濟部智慧城鄉生活應用計畫之經費補助。 中光電表示，此次「智能商用無人機解決方案」係與合作夥伴進行場域驗證 (POC)，除將自我研發之自主巡檢與管線智能檢測導入群創(3481) 竹南廠的智慧工廠應用外，更運用即時影像辨識技術與安控大廠建騰創達 (ACTi) 合作開發陸空聯防智能方案，讓商用無人機朝向智慧城市等多元應用市場發展。



中光電智能機器人公司未來結合中光電 AI 影像分析技術，發展更多類型的智能無人機方案，投入太陽能板檢測、風機健檢等各種檢測及防災應用市場。



中光電智能機器人的智能商用無人機解決方案，搭載 NVIDIA Jetson TX1 嵌入式高速運算平台，以感知融合系統為核心，結合中光電 AI 技術，大幅提升智能分析的運算速度與精準度，讓無人機飛行更安全、可靠、智能，除了具備精準的物件偵測、識別和追蹤等智能功能外，亦可針對場域內的特定物件或環境特徵進行大數據蒐集與分析，有效地自動檢查出缺陷及異常現象，並預測可能危害的事件。