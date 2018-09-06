微軟考慮使用華為AI晶片 Nvidia股價應聲走跌

網站《The Information》5 日報導，知情人士透露，微軟正在與華為商討合作事宜，微軟考慮在中國的數據中心使用華為新開發的 AI 晶片，AI 晶片龍頭 Nvidia 的股價走跌 1.86%。

Nvidia 股價日線走勢圖

Nvidia 在 AI 晶片製造具領先優勢，目前仍不確定微軟與華為是否會達成協議，但這將是華為挑戰 Nvidia 地位的第一步。美國政府禁止華為在美銷售電信設備，若微軟選擇在中國替華為「背書」，將有可能幫助華為在全球銷售更多晶片與伺服器。

微軟目前使用 Nvidia 的晶片開發 AI 功能，如 Cortana 和 Bing 中的語音和臉部辨識，該公司的 GPU 晶片可處理大量數據，應用於深度學習中。知情人士透露，華為已生產新晶片的商業樣品，該晶片能展現與 Nvidia 晶片類似的功用。

為了說服微軟使用其 AI 晶片，華為必須滿足該公司嚴格的性能要求，知情人士指出，華為工程師正在客製化運行晶片的軟體，以達到微軟的標準，並且運用微軟的演算法測是新晶片。

Harry Shum 為微軟的 AI 策略與研究負責人，而華為的高層在過去幾個月中，不斷的向他推薦該公司新晶片和其他產品。微軟和華為的代表皆拒絕發表評論，Nvidia 的發言人亦拒絕回應。

然而，對華為來說，正面迎戰 Nvidia 將是一項艱鉅的任務，在需要大量計算的 AI 演算法中，Nvidia 的 AI 晶片幾乎具有壟斷地位，阿里巴巴、騰訊和百度的數據中心皆使用 Nvidia 的晶片。

華為目前亦使用 Nvidia 的 AI 晶片，但該公司已秘密進行開發 AI 晶片超過一年，目標為將 AI 技術套用至旗下所有業務，而今年 7 月，該公司正式宣布啟動 AI 發展項目「達文西計畫」。

華為已是中國最大的晶片開發商之一，除了華為之外，在中國企業中，阿里巴巴也在開發自己的 AI 晶片。 微軟在中國雲端計算市場佔額相對較小，因此若微軟同意使用華為的 AI 晶片，商業層面影響可能有限，但是與微軟的合作，將可使華為在 AI 晶片領域贏得一些信譽。