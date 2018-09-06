圖解攜程2Q18財報：凈利大增 難掩Non-GAAP經營利潤疲軟

攜程 9 月 5 日美股盤後公布財報，顯示公司 2018 年第二季（2Q18）凈營收年增率增長 13.3%，至 73.2 億人民幣，符合見智預期，亦在彭博預計區間 72-74.3 億和公司預期 72.3-75.6 的指引範圍內，但同期公司毛利潤因營業成本上升年增率僅增 9.7% 至 58.5 億人民幣。

公司歸屬上市公司凈利潤年增率暴漲 563% 至 23.8 億，推動攜程股價盤後漲近 5% ，但見智據財報數據分析此增長主要因為 1Q18 起會計政策的變更後證券投資以公允價值變動計入收益表，而產生導致本季度產生高達 17.5 億的浮盈。

而對公司經營更具意義的 Non-GAAP 經營利潤年增率微跌 0.9%，凈利大增難掩 Non-GAAP 經營利潤疲軟。

公司 3Q18 凈收入指引為凈營收年增率增長 13-18%， 相當於凈營收落在 91.7 至 95.8 億的區間範圍內。

以下是攜程 2Q18 詳細情況：

凈利潤暴增但 Non-GAAP 經營利潤微跌

攜程 2Q18 GAAP 下歸上市公司凈利潤暴漲 563% 至 23.8 億，而詳細歸結大漲原因，主要是因為攜程上季度調整會計紀錄準則，待售股權證券以公允價值計量損益，計入當期損益表，此項目調整導致本季度獲得賬面浮盈 17.5 億。而不考慮這一影響的 Non-GAAP 凈利潤年增率增長為 25.3%。同時對於公司經營更具意義的 Non-GAAP 經營利潤年增率微跌 0.9%，凈利大增難掩 Non-GAAP 經營利潤疲態。

來源：公司公告，見聞整理

營收持續放緩

攜程 2Q18 凈營收為 73.2 億人民幣，年增率增 13.3%，環比增 8.7%。從下圖年增率增速上來看隨著 1Q17 天巡並表效果基數效應的終結，攜程進入 2018 年以來營收增速明顯下滑。另外從收入構成來看，公司目前第一大業務板塊交通票務因機票行業持續的提直降代並嚴控國內機票打包 X 產品的影響下表現持續不佳，年增率僅增 1%，至 30.2 億人民幣；同期第二大支柱業務住宿預訂年增率增長 20.8%，至 28.1 億，較去年同期 31.0% 的增速亦有所下滑。

來源：公司公告，見聞整理

營業成本大增拖累毛利

攜程本季度營業成本年增率增加 30.7%，至 14.7 億人民幣，營業成本率上升侵蝕毛利，導致毛利年增率僅增 9.7% 至 58.5 億人民幣；另外涵蓋銷售、研發和行政在內的費用年增率增 10.3%，費用率隨公司規模效應有邊際遞減效果。同期經營利潤年增率微漲 5.4%，至 7.2 億人民幣。

來源：公司公告，見聞整理