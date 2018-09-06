不只是高盛，花旗、德銀這些華爾街投行都在警告美股

今晨美股收盤，納指下跌 1.19%，標普 500 下跌 0.28%。美股科技股也大幅下挫，AMD 一度大跌 3%，推特下跌 6%。美國科技巨頭昨夜參加國會聽證，美加準備開啟新一輪貿易談判，使得美股盤中跌幅一度擴大。

而就在前幾天，投資者對美國股市的樂觀情緒進一步釋放時，華爾街大投行對美股的風險提示也隨之而來。

高盛已將該公司的牛 / 熊市指標推至令人惶恐的高位。華爾街見聞提及，高盛對其牛 / 熊市風險指標重新進行了分析，結果顯示美股熊市風險較一年前高出近 10%，遠超 2000 年和 2007 年崩盤前的水平。

該指標顯示，目前主觀崩盤機率達到約 75%，已進入「紅線」區域，創 10 年來新高，已超過網路泡沫破滅和全球金融危機時期的高點。

高盛分析師 Peter Oppenheimer 指出，這可能意味著兩種結果，其一，是在可預見的將來，將出現突然的「宣洩式」的熊市，這是過去指標達到此種水平時的典型模式，最有可能由利率上升（和高通貨膨脹）引發。這樣的熊市可以將估值「重新定位」到可以出現新的強勁復甦周期的水平。

其二，可能出現一個漲幅更加緩慢、低回報率時期。而高盛更傾向於這種觀點，在較長的時期內，各金融資產出現較低回報，這意味著一個沒有明確市場方向的低回報時期的到來。

除了高盛外，美股市場熱度持續攀升，也讓花旗集團 (Citigroup) 加入了預警風險的行列中。該行表示，美股可能會出現另一輪迴調。

花旗分析師 Tobias Levkovich 在最新的研究中，建議投資者削減風險，因為周五的非農報告可能引發拋售，就像 2 月曾發生過的情況一樣。

Levkovich 在一份報告中寫道，此次工資增速加快的可能性，或將導致股市 5% 的回調，還有聯準會政策、地緣政治、貿易制裁和國際經濟疲軟等其它因素影響。

花旗集團的「恐慌 / 興奮模型」表明，市場情緒自今年 1 月以來，首次攀升至極端的水平。自 1987 年以來，出現過的類似數據的情況下，在接下來的 12 個月中有 70% 的時間會引發股市下跌，超過日常隨機下跌機率的三倍。

德意志銀行首席策略師 Binky Chadha 預計，由於 9 月的季節性不佳以及越來越多的經濟數據不及預期，美股會出現 3% 至 5% 的回落。他認為，大公司可能很難得到季節性的支撐，直到十月才會開始，而且股票庫藏股期也即將結束。

摩根大通量化部門主管 Marko Kolanovic 也曾表示，資產價值急劇下跌，市場波動性將急劇上升。而這些閃電式下跌發生在美國經濟擴張的背景下，這意味著市場尚未在經濟衰退的情況下受到考驗。

Kolanovic 甚至對下一次金融危機進行了展望：市場突然大幅下跌、央行推出前所未有救市措施、美國發生 50 年未見的社會動盪。

早前，摩根士丹利也下調了對美國股市的預期，認為標準普爾 500 指數與全球其他風險資產「極度分歧」，未來兩個月的企業利潤增長達到峰值，以及聯準會會議和中期選舉都可能是風險事件。