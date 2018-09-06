美股盤後─科技股賣壓沉重 Nasdaq大跌96點 道瓊則收高22點

科技股大幅下跌，拖累 Nasdaq 與 S&P 500 週三收低。投資人亦觀望美國與加拿大另一回合的貿易談判。



道瓊工業平均指數收高 22.51 點或 0.09% 至 25974.99。

Nasdaq 指數收低 96.07 點或 1.19% 至 7995.17。

S&P 500 指數收低 8.12 點或 0.28% 至 2888.60。

費城半導體指數收低 7.11 點或 0.50% 至 1403.82。

科技股下跌，推特網站執行長 Jack Dorsey 與臉書營運長 Sheryl Sandberg 在國會進行聽證會，討論如何處理線上干預選舉，及如何阻止濫用社交平台。

分析師說，這些企業主管來到國會，市場感到緊張。聽證會引發嚴格管理科技業的擔憂，投資人因而觀望。

Netflix 股價下跌 6.2%，亞馬遜與微軟均下跌逾 2%。臉書與推特分別下跌 2.3% 與 6.1%。

分析師說，科技業成了管理的目標，是真實的。科技股已大幅上漲，投資人可能退出科技股，轉進至其他類股。

美國與加拿大官員週三將舉行會議，討論貿易協定。上週五，美國與加拿大未能達成協議，無法取代目前的北美自由貿易協定 (NAFTA)。

加拿大外長 Freeland 週三說，官員在週末的貿易談判上，非常努力。她說，她盼望兩國在貿易上，有建樹性的談話。

但加拿大總理杜魯道週二表示，加國在本週與美國的會議上，不會對某些要求低頭。

分析師說，川普總統的政策在推升美國經濟成長，無視貿易戰升高，抑制其他國家經濟。川普意在迫使其他國家配合他的需求，進行更公平的雙邊貿易。但川普的政策可能引發新興市場危機。

新興市場股市週三廣泛下跌，投資人擔憂阿根廷與土耳其的經濟。

近來，新興市場受到壓力。美國聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策，推升了美元，川普政府採取保護主義，均為新興市場利空。

報導指出，川普政府本週可能對另外 2000 億美元的中國商品提高關稅。今年大多時間，美國與中國之間的貿易緊張，使得股市漲幅受限。