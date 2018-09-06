紐約匯市—消息面刺激英鎊上竄下跳 美元指數溫和下挫

美元指數週三 (5 日) 小幅滑落，英鎊和歐元上漲。此前媒體報導英國與德國均願意就部分重要要求做出讓步，可能有助英國與歐盟達成脫歐協議，造成英鎊強升。之後德國官員稱對脫歐的態度並未改變，英鎊又迅速縮小多數跌幅。

原本在利多消息刺激下，英鎊一度升逾 1%，強漲近 150 點至 1.2983。隨後德國政府澄清，雖然並不想見到英國無協議脫歐，但即使如此，也不會有過渡階段，德國會為所有的可能性預做準備，包括無協議脫歐。

德國的說法打擊了英鎊升勢，英鎊兌美元匯率上漲 0.4% 至 1.2905 美元，兌歐元匯率上漲 0.39% 至 1.1626 美元。

英鎊兌美元大漲後跌幅縮減 (圖表取自 CNBC)

Markets.com 首席市場分析師 Neil Wilson 表示，之前已經聽過這類謠言提振英鎊，因此對此宜謹慎看待。儘管如此，它仍然指出談判的總體基調有一定程度的緩和，談成協議的可能性更大。

新興市場貨幣仍然普遍疲軟，支撐美元跌幅不致太重，美元指數下跌 0.3% 至 95.154。

美國和加拿大恢復了關於修改北美自由貿易協定 (NAFTA) 的談判，使加元的方向性仍不明朗。加拿大央行維持利率不變的決定，則帶來部分加元的壓力，但分析師對央行在 10 月份升息仍抱持樂觀態度。

美元兌加元上漲 0.05% 至 1.3193 加元。

川普可能在週四 (6 日) 關稅的公眾評論期結束後，對中國進口產品徵收 2000 億美元關稅，但目前仍不清楚具體會多快實施。相較於日元，投資人更看好美元目前的避險作用，美元兌日元上漲 0.1%，至 111.55 日元。

對貿易戰的憂心升級，仍導致新興市場貨幣表現疲軟，特別是墨西哥披索受到衝擊，週四早前跌至 2 個月以來最低。美元兌墨西哥披索早前躍升至 19.67，是自 7 月 3 日以來最高，隨後大幅滑落，收盤至 19.35 附近，跌幅減至 0.27%。

MSCI 新興市場貨幣指數下跌 0.16%，盤中一度跌至 2017 年 5 月以來新低。