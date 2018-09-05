IDC：Q2蘋果稱霸穿戴裝置市場 Fitbit增長陷衰退

IDC 市場研究公司 4 日公布報告，2018 年第 2 季全球穿戴裝置出貨量年增 5.5%，達 2790 萬台，銷售額方面年增 8.3% 至 48 億美元，主要受益於智慧型手錶的高售價，蘋果以 470 萬台的出貨量成為穿戴裝置市場龍頭。

今年第 2 季主要穿戴裝置出貨公司

另一方面，穿戴裝置的主要需求增長來自新興市場，較成熟的市場，如北美、日本和西歐，出貨量反而年減 6.3%，上述市場去年主要的需求來自基本的穿戴手環，但運動手環的銷售在今年有所下滑，而智慧型手錶的出貨量增長無法抵銷該下滑速度。

亞太地區 (不含日本)、中歐、東歐、中東、非洲和拉丁美洲的出貨量年增達 14%，基本的運動手環因為價格低廉，帶動旺盛需求，而智慧型手錶的銷售增長亦獲得動力。

IDC 的資深行動設備分析師 Jitesh Ubrani 表示，成熟市場的銷售下滑並不令人擔憂，因為這些市場的需求正轉向更高端的設備，上一代的穿戴裝置，主要提供一些描述性的數據，如走的步數，但未來的穿戴裝置將有更複雜的功能，例如可能提供疾病預防與診斷。

將有一系列科技公司與服務提供商進入智慧型穿戴裝置市場，如應用軟體開發商、電信公司、零組件製造商、醫療保健機構等。



IDC 可穿戴裝置團隊的研究主管 Ramon T. Llamas 指出，本季出貨增長度有兩個關鍵因素：智慧型穿戴裝置的需求增加，基本型可穿戴裝置設下降速度放緩。使用者對於可穿戴裝置的要求增加，而智慧型手錶滿足這一部分的需求。

Llamas 補充道，「基本的可穿戴裝置的銷售在過去幾季一直在下降，但這並不代表它們在市場上不佔一席之地，仍然許多細分市場喜歡簡單便宜的可穿戴設備，這也是融合健身數據追踪和手錶功能的穿戴裝置需求所在。」

前 3 大穿戴裝置公司

穿戴裝置市場，各公司出貨佔比

蘋果

蘋果在穿戴裝置市場，維持著龍頭地位，2018 年第 2 季出貨量達 470 萬台，年增 38.4%。該公司推出可通話的 LTE 版本 Apple Watch，受許多電信商歡迎，同時發布 watchOS 5 系統。

小米

小米為出貨量第 2 名，該公司產品多元化，有專門為小孩設計的兒童手錶，也有小米手環，定價主攻低端市場。另一方面，小米透過旗下的電子商品與手機，成功的在歐洲和中東地區提升品牌知名度，這些知名度將有助於穿戴裝置的銷售。



Fitbit

Fitbit 的銷售仍持續下滑，出貨量年減高達 21.7%，該公司過去主打基本運動手環的銷售，但在第 2 季難以維持銷售勢。Fitbit 推出智慧型手錶 Versa 抗衡蘋果，仍保有競爭性。