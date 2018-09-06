紫金礦業(02899-HK)向Nevsun提收購 涉95.3億人民幣

紫金礦業(02899-HK)公布，2018年8月8日，該公司向Nevsun發出要約收購報價建議書。經雙方友好協商，Nevsun董事會決定支持本次要約收購。該公司與Nevsun於北京時間2018年9月5日簽署《收購執行協議》，與Nevsun的董事和管理層簽署《鎖定協議》，該公司將通過境外全資子公司金山香港設立的子公司，以每股6加元的價格，向Nevsun全部已發行股份3.025億股(其中該公司下屬子公司管理的紫金環球基金持有Nevsun319.71萬股)及其他在要約結束前發行的Nevsun股份發出現金要約收購。

次要約的交易金額約為18.39億加元(約95.3億人民幣)(約合13.9億美元)。本次交易金額以最終收購成交金額為準。本次要約價格較Nevsun股票於2018年9月4日的收盤價每股4.94加元溢價21%；較Lundin Mining Corporation於2018年7月26日向Nevsun提出的每股4.75加元的惡意收購要約溢價26%；較Nevsun2018年5月7日未受Lundin惡意收購要約影響前的收盤價每股3.82加元溢價57%。

對Nevsun所有證券有直接或間接控制的每一位公司董事和管理人員均應簽署鎖定協議。協議規定，每一簽署鎖定協議人都應將其所持有的證券託存以支持要約。鎖定證券持有人都受一定條款約束，包括但不限於：禁止發起或參與任何競爭要約的談判、交易執行和簽署；鎖定證券持有人實際或間接持有的所有期權都應被行權，並將被有效託存；除非有更優要約，否則不得行使投票權支持任何競爭要約；立即終止在鎖定協議簽署之日前開始的任何與第三方關於競爭要約的討論。若協議所附條件均滿足，預計本次接受要約的股份將於2018年11月過戶。

Nevsun為一家以銅、鋅、金為主的礦產資源勘查、開發公司，旗下擁有非洲厄立特里亞在產礦山Bisha銅鋅礦項目60%權益，以及塞爾維亞Timok銅金礦項目(上帶資源為高品位銅金礦，擁有100%權益；下帶資源為大型斑岩型銅礦，目前擁有60.4%權益，最終權益可能稀釋至46%)兩個旗艦項目，合計在塞爾維亞、厄立特里亞、馬其頓擁有27個探礦權。

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