巴曙松：港交所(00388-HK)改革利「新經濟」

香港交易所(00388-HK)首席經濟學家巴曙松昨於「開放的中國航空工業國際論壇」上發言時表示，內地經濟現時正處於新舊經濟增長動能的轉換期，需要透過提升全要素生產率才能使經濟持續健康平穩增長。為提升全要素生產率，優化內地經濟運轉的效率，就需要在通過「供給側改革」消除「舊經濟」產能的同時，透過鼓勵科技創新，藉以推動工商業轉型升級以及發展高技術產業等「新經濟」，包括航空工業的創新。

巴曙松續指，在近年內地固定資產投資增速放緩的情況下，「新經濟」在穩定內地經濟增長成效顯著。此外，巴曙松稱為鼓勵更多優秀與有潛質的內地與海外企業，包括國內外航空工業相關企業赴港上市集資，港交所早前進行了繼25年前容許內地企業來港發行H股後，又一重大改革，包括容許擁有不同投票權架構的公司上市與為尋求在香港作第二上市的大中華及國際公司設立新的便利第二上市渠道。巴曙松稱，港交所的改革降低了上市門檻，有助「新經濟」公司得到資金進行研發，對國家的經濟結構調整與建設有利。

中金：需堅定不移推自主研究

至於同場的中金公司首席運營官楚鋼則表示，最近爆發的中美貿易戰反映真正的核心零部件與創新生產技術，難以用金錢從先進國家購買，因此包括航空工業在內的內地企業，需要持續堅定不移地進行自主研究，藉以逐漸掌握核心生產技術，提高產品的「性價比」，除滿足自身需求外，亦可出口到新興市場，實現「走出去」戰略，把企業「做大做強」。

另一方面，巴曙松與楚鋼都認為香港資本市場在推動內地進一步發展內地航空工業，以及「新經濟」中擔當重要角色，因香港是國際金融中心，擁有獨特的文化與地理優勢，在不同資金與人才雲集的情況下，香港可為內地航空工業與「新經濟」企業提供融資服務。

來源：文匯報

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