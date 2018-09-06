申購在即 鄭州銀行(06196-HK)首開城商行“A+H”上市先河

經歷了多年等待之後，鄭州銀行A股上市即將圓夢。鄭州銀行(06196-HK)日前發佈公告稱，證監會已于7月27日核准鄭州銀行首次公開發行A股股票並上市，9月7日啓動網下申購。作為登陸A股前最重要的一份成績單，近日該行港股發佈2018年半年報，多項經營數據同比增長，交出了一份令市場滿意的答卷。隨著“A+H”上市戰略的完成，鄭州銀行也將進入穩健、良性發展的快車道。

9月7日啓動網下申購

作為中原區域老牌城商行的鄭州銀行，即將在它22歲生日前夕創下國內城商行前所未有的壯舉。繼2015年成功實現港股上市後，鄭州銀行的A股IPO征程即將收官。今年5月22日，鄭州銀行股份有限公司IPO成功過會，鄭州銀行將成為河南第79家A股上市公司、河南首家A股上市銀行、全國首家A+H股上市城商行。

根據公告，鄭州銀行將于深交所上市，股票代碼為002936，A股IPO總計不超過6億股。公開發行後總股本為59.22億股，發行後的無限售條件的人民幣普通股（A股）流通股占公司股份總數的比例為10.13%。

9月7日，鄭州銀行將啓動網下申購，9月11日按最終確定的發行價格與初步配售數量，繳納新股認購資金。據瞭解，發行價格不低於該行2017年末的每股淨資產4.581元，通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

作為商業銀行補充資本最為關鍵的途徑，A股上市對於鄭州銀行未來發展至關重要。根據鄭州銀行的部署，此次IPO募集資金將會用于補充該行核心一級資本金，同時，主要投向四個方面。一是把“商貿物流銀行”建設成為全國銀行業的標杆，力推實現商貿物流金融領域“商流、物流、資金流、信息流”的四流合一，推進商貿物流金融模式的創新發展，催生形成新型商業業態。

來源：北京商報

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