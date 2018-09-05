三大法人賣超38.69億元 外資看好電子旺季賣金融轉進電子

台股今 (5) 日受亞股表現不佳影響，尾盤賣壓出籠，終場收在 10995.13 點，再失守萬一，成交值 1139.49 億元；三大法人合計賣超 38.69 億元，外資賣超 29.6 億元，期貨則小增多單，個股買超集中電子股，大買台積電 1 萬張，也同步敲進英業達、穩懋與華通等，並大量調節金融股，換股操作意味明顯。

分析師張陳浩指出，外資今日賣超金額不大，主要調節金融股，在電子業旺季來臨同時，推估外資轉換持有部位成份居高，接下來蘋概股動向，將值得密切留意。

三大法人今日賣超 38.69 億元，自營商賣超 14.54 億元，投信買超 5.46 億元，外資及陸資賣超 29.61 億元。

期貨部分，外資增加 514 口多單，未平倉多單達 47029 口，投信增加 54 口空單，未平倉空單達 24696 口，自營商增加 958 口空單，未平倉空單達 3966 口。

外資今日集中市場買超依序為台積電、遠東新、中石化、欣興、英業達、泰鼎、華通、創意、台中銀及義隆電；外資賣超依序為開發金、臺企銀、新光金、元大金、中信金、聯電、兆豐金、台新金、群創、合庫金。

從外資動向可見，外資大幅調節金融股，前 10 名賣超個股就有 8 檔個股是金融股，並大舉買超電子股，包含台積電、欣興、英業達、泰鼎、穩茂、華通與創意等。

投信今天集中市場買超依序為貿聯 - KY、台光電、欣興電子、啟碁、南它台表科、嘉聯益、健策、智邦、長榮航；投信今天賣超依序是聯電、國喬、華新、中鋼、遠東新、華通、旺宏、華泰、華夏及聯茂。

自營商今天集中市場買超依序為臺企銀、遠東新、遠東銀、信邦、泰福 - KY、南電、智邦、智原、世紀鋼及綠悅 - KY；師自營商今天在集中市場賣超較多個股為台積電、新光金、旺宏、神達、友達、鴻海、中纖及台中銀。