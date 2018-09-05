訊連進軍AI臉部辨識市場 明年下半年貢獻營收

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (5) 日宣布正式跨入人工智慧 (AI) 臉部辨識市場，訊連董事長黃肇雄表示，目前旗下 AI 人臉辨識軟體開發套件 (SDK) 已與 10 幾家廠商合作，預計明年下半年挹注營收，2020 年可望顯著貢獻，營收占比將達 10% 以上。

黃肇雄表示，訊連在人工智慧 (AI) 應用臉部辨識領域已耕耘超過 5 年，但過去的人工智慧技術只應用於自家產品，去年底決定拉出新的 AI 產品線，首次將人工智慧引擎驅動的人臉辨識跨平台軟體開發套件 (SDK)，開放授權給國內外系統合作廠商，目前與客戶初步接觸後，反應均相當熱烈。

被問及與蘋果的臉部辨識技術相比之下優勢何在，黃肇雄表示，蘋果的人臉辨識技術做得很好，但對硬體的要求很高，而訊連有許多客戶無法砸錢像蘋果一樣打造相機硬體設備，訊連除演算法不輸蘋果外，解決方案也能涵蓋高階與中低階設備，這就是訊連在台灣的優勢所在。

黃肇雄透露，目前已有 10 幾家廠商與訊連合作，採用 SDK 套件，其中包括智慧機器人公司、門禁安控公司、智慧零售商與智慧銀行服務商，預計明年下半年將有營收貢獻，2020 年可望有顯著的營收貢獻，營收占比可望達到雙位數水準，他並強調，訊連對人工智慧的投入非常大，且刷臉商機龐大，將成為驅動未來訊連成長的引擎之一。

訊連今日發表「FaceMe AI 臉部辨識技術」，並首次對外授權跨平台軟體開發套件 (SDK)，可快速進行臉部辨識、五官定位與特徵擷取等多種功能，可應用領域包括智慧零售、智慧安控、門禁與機器人等。黃肇雄橋掉，訊連的 FaceMe 為全球最準確的臉部辨識技術之一，技術能力不輸國外企業，在超高精確度模式下的錯誤識別率低於百萬分之一。