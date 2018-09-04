三大法人買超34.88億 外資回抱36億元 瞄準元富證下市前作價

台股今 (4) 日上漲 57.16 點，收在 11021.38 點，自營商買超 8.75 億元，投信賣超 9.96 億元，外資及陸資再度由賣轉買、買超 36.09 億元，三大法人合計買超 34.88 億元。外資明顯持續湧入傳產、金融股，尤其瞄準即將下市的元富證作價。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 27 口至 18837 口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 409 口至 46513 口。

外資買超前 10 名個股，分別為：元富證 11246 張、彰銀 8854 張、元大金 5579 張、遠東新 5242 張、欣興 4689 張、華邦電 4652 張、中石化 4585 張、新光金 4550 張、華新 3848 張、玉山金 3061 張。

其中，元富證券因即將併入新光金，元富證有價證券自 9 月 18 日起停止買賣，10 月 1 日起終止上市。已經吸引外資連續 3 日買超，若買盤持續推升，元富證在下市前，股價有機會挑戰 2015 年 4、5 月的 11.7 元高價。

外資賣超前 10 名個股，分別為：富邦 VIX 遭減碼 13899 張、興富發 10328 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 8511 張、廣達 7712 張、臺企銀 5705 張、台泥 4885 張、鴻海 4063 張、元太 3592 張、華通 3264 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 2901 張。

其中，鴻海已遭外資連續賣超 8 天，累積砍出 48591 張，投信連賣 3 天，自營商更是連賣 9 天。

投信買超前 10 名個股，分別為：微星 1099 張、元大金 1073 張、中信金 1024 張、台灣大 817 張、台中銀 805 張、中鋼 690 張、台達電 598 張、穩懋 484 張、康控 - KY 獲加碼 467 張、信昌化 460 張。

投信賣超前 10 名個股，分別為：達方 2971 張、大成鋼 2128 張、華新科 1450 張、華通 1229 張、GIS-KY 遭賣 1188 張、中美晶 1073 張、國巨 1017 張、光罩 1014 張、國票金 859 張、華新 833 張。

自營商買超前 10 名個股，分別為：元大滬深 300 正 2 獲加碼 17425 張、富邦上証正 2 獲買超 3063 張、元大 S&P 原油正 2 獲買超 2191 張、元太 1962 張、旺宏 1525 張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 798 張、華邦電 741 張、富邦上証 2 獲買 627 張、神達 613 張、晶電 572 張。

自營商賣超前 10 名個股，分別為：富邦 VIX 遭減碼 7102 張、元大台灣 50 反 1 遭減碼 2497 張、彰銀 2243 張、欣興 2226 張、華頓 S&P 黃豆 1509 張、元大 S&P 原油反 1 遭賣 1171 張、中石化 965 張、富邦臺灣加權反 1 遭賣 875 張、國泰 AI+Robo 遭賣 844 張、中工 842 張。

整體來說，台股今天收了一根包在昨天長黑 K 棒內的小紅 K 棒，低點未破前低，成交量擴增至 1146 億元，首次超過五日均量 1070 億元，目前台股逐漸三角收斂下，短線待量能再度回升後，台股將出現震盪偏多格局。