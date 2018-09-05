2018國際資訊奧林匹亞競賽 宏碁宣布成為官方贊助商

宏碁 (2353) 週三 (5 日) 宣布成為 2018 年國際資訊奧林匹亞競賽 (International Olympiad in Informatics, IOI) 官方贊助商，在 9/1-7 賽事進行期間提供伺服器以供賽事所需之系統管理和語言翻譯，同時也獨家為選手與工作團隊提供筆電。宏碁指出，該公司總計提供超過 450 台的 Aspire 筆電、Altos 伺服器，並於比賽現場協助提供技術支援，為今年度在日本舉辦的國際資訊奧林匹亞競賽提供全方位的協助。



宏碁也將在 2018 年國際資訊奧林匹亞競賽上舉辦知識展，宏碁價值創新中心專家將會在展中分享人工智慧的最新趨勢與發展，並與現場參賽同學交流切磋，藉以深化科學與文化的交流。



宏碁多年以來在全球積極參與各式教育活動，2017 年起宏碁與蘇黎世電腦科學中心 (City of Zurich’s Computer Science Competence Center) 合作，共同推廣校園數位學習；2012 年起，宏碁也和智利政府建立長期的合作關係，成為縮短數位落差計畫的主要裝置供應商。



國際資訊奧林匹亞是國際五大科學奧林匹亞競賽、同時也是世界上最負盛名的電腦科學競賽之一。參賽國家的數量每屆持續增長，今年在日本筑波市所舉辦的 2018 年國際資訊奧林匹亞就吸引了超過 900 位來自 85 個國家的參賽者共襄盛舉。

