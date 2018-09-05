南非幣延續跌勢 再創兩年來最低價

週三 (5 日) 南非幣兌美元匯率延續跌勢，並創下了兩年多來的最差水平。

截至台北時間週三 (5 日) 16 時許，南非幣下跌 1.7% 暫報 15.60 兌換 1 美元，創下 2016 年 6 月以來最低水平，過去短短兩天累計跌幅即高達 4.5%。

美元兌蘭德日線走勢圖 (近一年以來表現)

而另一方面，2026 年到期的南非國債殖利率亦上漲 12 個基點至 9.33%，創下去年 12 月以來最高水平，顯示南非正在飽受「債匯雙殺」所苦。

此前週二 (4 日) 美元再度出現較大程度上漲，美元指數上漲 0.30% 以 95.43 點作收，而美元強勢的壓力，也正廣泛地對經常帳赤字、外債佔比較高等體質較差的新興市場，構成嚴重壓力。

南非第二季季增率是陷入衰退的 -0.7%，創近十年首見，且低於分析師預期，而南非現況不僅僅有著經濟壓力，政治面上，似乎也引來美國政府的關注。

目前南非政府正陷入土地改革的政治拉扯，南非政府原先宣布將「無償徵收」白人農地，爾後旋即遭到美國總統川普 (Donald Trump) 推特發文說道：「南非政府現在正從白人農民手中奪取土地。」

而在川普發文之後，南非政府即取消了「無償徵收」白人農地之政策，雖然避開了來自美方的壓力，但南非政府正飽受國內政治聲浪所批評。

南非統計局長 Risenga Maluleke 表示，南非經濟目前正處於衰退期，其中農業 GDP 大跌 29.2% 是第二季衰退的重要原因，南非並下修第一季 GDP 季增率為下跌 2.6%，連續兩個季度呈現衰退。