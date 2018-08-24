南非回懟川普「分裂我國」 「勾起殖民記憶」 蘭德一度回漲

在南非政府回擊川普「目光狹隘」、「勾起我們殖民歷史的記憶」，並強調將有序加快土地改革後，南非蘭特匯率上漲，收復此前失地。

周三晚間，川普在社交媒體上表態稱，已經要求國務卿蓬佩奧詳細研究南非的土地徵用政策，及其對農民的「大規模傷害」。

南非政府近日已經開始強征白人土地，南非決策者稱，白人農場主擁有的超過 12000 公頃的土地，應被無償充公。

在南非人口中占比不到 9% 的白人，擁有該國 72% 的土地。路透社援引南非農業組織 AgriS 的數據稱，2017-2018 年間，有 47 名農場主被殺，這一數字已經降至了 20 年新低。

投資者擔憂美國可能會對南非採取制裁，重現另一場土耳其危機，美元 / 南非蘭特周四漲幅一度超過 1.5%。在新興市場貨幣危機的蔓延下，美元 / 南非蘭特已經突破長期趨勢線。

對此，南非政府周四在同一社交媒體上連發兩條訊息：

南非完全拒絕這種狹隘的觀念，這只是想要分裂我們的國家，並勾起我們殖民歷史的記憶。# 土地徵用 @川普 @南非總統

南非將以謹慎包容且不會分裂祖國的方式，加速土地改革。# 土地徵用 @川普 @南非總統

受此影響，南非蘭特明顯上漲，美元 / 南非蘭特下跌至 14.2 附近，其後在美元指數上漲的影響下重新回升。

美元指數周四企穩反彈，紐約交易時段收漲 0.55%，報 95.67。