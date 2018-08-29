南非撤回白人土地無償徵收案 南非幣上沖下洗

南非種族衝突越演越烈，南非政府近期積極推動土地改革，打算無償徵收白人農夫的土地，將土地重新分配給黑人公民，此舉引發當地白人地主反彈。

而此案最新消息傳出，週一 (28 日) 南非執政黨非洲民族議會 (ANC) 已撤回 2016 年通過的土地徵收法草案。受該消息影響，南非幣呈現大幅震盪走勢。

週一 (28 日) 南非執政黨非洲民族議會 (ANC) 撤回 2016 年通過的土地徵收法草案，該法案使南非政府能強制購買土地，以修正土地所有權的種族差異。受該消息激勵，南非幣一度漲至 13.9589，創 8 月 10 日以來的新高。

美元兌南非幣日線走勢圖 圖片來源：investing.com

爾後非洲民族議會 (ANC) 表示，這項尚未立法的法案撤回，還是為了無償徵收土地鋪路而進行修憲的過程，南非幣盤中隨即應聲下跌 2%，回落至 14.2429。目前台北時間 29 日中午美元兌南非幣回到 14.2239 左右。

NAN 報告顯示，ANC 希望政府使用憲法第 25 條無償徵收土地。

ANC 秘書長 Ace Magashule 表示，執政黨希望加快土地徵用和土地歸還法案，未來兩天將會提出具體行動計畫，有序地進行土地徵收，已通過兩週前的討論過的土地峰會報告。

非洲民族議會的全國執行委員會 (NEC) 呼籲南非總統拉馬弗薩 (Cyril Ramaphosa) 迅速行動，任命土地改革小組，目前向市政當局要求提供服務站點，加快徵收土地的計畫。

南非總統拉馬弗薩。(圖：AFP)

這項被撤回的土地徵收法草案，已引起了國際媒體與組織的譴責，報導關於涉嫌暴力侵害白人南非農民的報導，包括謀殺案。南非社會對白人農民的暴力襲擊時有所聞。

根據少數民族權利組織 AfriForum 的數據，2016 至 2017 年有 74 起農場謀殺案和 638 起襲擊事件，主要針對白人農民。

ANC 否認推動有系統的運動來殺害或驅逐白人農民，堅持需要進行重大土地改革，重新配置殖民主義的遺產，並呼籲南非人積極參與之後憲法審查過程。

根據 ANC 的說法，1994 年種族隔離政策正式廢除，但 20 多年過去，南非白人少數民族仍擁有大部分土地。