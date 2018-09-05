〈每日外資外匯觀點〉反彈受限 歐元下半周橫盤整理、市場焦慮氛圍下 不宜貿然賣日圓

兩大不利因素 加幣大震盪

加拿大央行週三 (5 日) 舉行利率決策會議，加上將和美國恢復貿易談判，美國總統川普放話不會進行任何妥協下，加幣週二 (4 日) 暴跌至近兩個月的低點，市場預期，今晚加幣將持續震盪，而美元則有望受到避險買盤的推高。

美國銀行策略師 Athanasios Vamvakidis 指出，雖然美元走高已有時日，但義大利預算協商和貿易緊張局勢仍將推高美元，強弩之末的走勢後，將為歐元兌美元開啟買進的機會。

反彈受限 歐元下半周橫盤整理

裕信銀行外匯策略師 Roberto Mialich 表示，在市場對歐元抱持謹慎態度下，儘管歐元企圖在 1.16 附近止穩反彈，但恐怕難以彈升至 1.17 之上，下半週歐元兌美元將進行橫盤整理。

歐元兌美元

市場焦慮氛圍下 不建議貿然賣出日圓

Sony Financial Holdings 資深分析師 Kumiko Ishikawa 指出，市場焦慮的氛圍日益突顯，受到中美貿易戰以及圍繞 NAFTA 談判如何發展的不確定性影響，不建議貿然賣出日圓，在市場風險拉高之際，和新興市場貨幣相比，日圓將更加獲得買盤青睞，

Ueda Harlow 外匯分析師小野直人預期，美中或美加貿易緊張局勢可能升級所引發的市場審慎態度，美元兌日圓將在 110.60-111.30 進行整理。

荷蘭國際集團 (ING) 維持短線看多美元兌日圓，從日 K 線圖來看，美元兌日圓在 111.95 下方橫盤整理，有望形成更大的底部，預期下跌有限，而在短線盤整後預期將重啟漲勢，支撐點位於 110.3 附近。