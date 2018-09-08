撿老東家不要的生意 從負債到每股賺5元 高工黑手拼出航太獲利王

撰文／今周刊梁任瑋

6 月 27 日，專攻大型客機結構、引擎零組件的駐龍精密，登錄興櫃掛牌，雖然去年營收僅 5.6 億元，但稅後淨利率達 27％，獲利 1.5 億元，且連續 5 年 EPS（每股稅後純益）超過 5 元，是航太產業獲利王，掛牌一事備受市場注目。

2001 年，原本經營船舶零件焊接的駐龍，因經營遇到困難，公司賣給從汽車業離開的王昆生。18 年下來，駐龍公司成功獲得波音合格製程供應商的資格，客戶包括美國勢必銳（Spirit Aerosystems）及法國賽峰集團（Safran Group）等國際航太市場一線製造廠，也是國內漢翔、長榮航宇的主要供應商。

「我一開始只想將這塊地上權土地，蓋成有冷氣的工廠出租給供應商，沒想到陰錯陽差變成經營者。」當時經濟部工業局正推動產業升級技術移轉計畫，王昆生心想是個轉型契機，於是先從自己最熟悉的飛機鋁合金鈑金零件切入，沒想到，花了五千多萬元投資液壓床設備，想做機身鈑金的生意，「結果五年都沒有生意，同業都在笑我。」

事實上，只有高工學歷的王昆生並非航太新手。入主駐龍前，他在汽車鈑金大廠瑞利企業待了近 20 年，該公司航太部就是王昆生一手創立，因為早年參與過國軍 AT3 教練機、IDF 機翼零件，也與經濟部工業局合作主導性新產品開發計畫，因此對航太零件供應鏈並不陌生。

但 2000 年，瑞利結束空軍教練機零件生產，才 42 歲的王昆生也從公司離開；原本以為自己將告別航太產業，沒想到因緣際會接下駐龍，重新開啟第二人生。

就在機身鈑金生意毫無進展的時候，漢翔主動找上王昆生，委託他生產全球最大商務機製造商加拿大龐巴迪（BOMBARDIER）公司的零件，這個老東家不願意做的生意，意外成為支撐起駐龍前五年營收的重要來源。

更重要的是，勢必銳公司給駐龍的認證，幫助這家沒沒無聞的小公司打入波音 787 零組件供應鏈，為終端客戶波音生產零組件，一路看不到盡頭的隧道，才開始出現微光。至今台灣只有三家公司拿到波音公司的系統與陽極化製程認證，除了漢翔、長榮航宇，唯一一家專注在零件製造的公司就是駐龍。

「我想要賺兩塊錢，只能從購置材料賺五毛、加工賺五毛、後處理賺五毛、裝配賺五毛，但購置一台機器要三千萬元的比比皆是，如果只能做一項，根本就賺不了錢。」王昆生點出零組件代工業的宿命，「沒有做全製程，永遠是在替中心廠打工，所以我們必須採取一條龍服務。」

王昆生舉例，早年駐龍沒有表面處理設備，所有半成品都是空運到日本委託其他廠商做表面處理，寄回台灣檢驗後，再送去美國交貨，光是運費就吃掉大半毛利，「但一個表面處理廠投資金額就要三億元，如果產能無法滿載，貿然投資可能又會面臨機器閒置的狀況。」因此，五年前駐龍就開始垂直整合關鍵零組件製造、研發、組裝，打造出業界少見的一條龍服務，逐鹿國際市場。

來源：《今周刊》 1133 期

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