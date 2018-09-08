「大海無法預約，只能期待」 黑潮女孩完成全台第一海洋污染監測報告

撰文／賴若函

「我個性是訂了目標就做，不會想著要停下！」口條清晰、理念堅定的黑潮海洋文教基金會執行長張卉君，娃娃臉的外表下，卻有著強大的動能。

今年五月底起，她帶著關心海洋議題的環保團體、作家吳明益、學者和海洋保育署署長黃向文等人，花費 14 天的時間三度搭船繞島，在 51 個測點做海洋塑膠微粒、溶氧量、水下聲音的科學檢測，完成藍色國土汙染的第一份全紀錄。

張卉君 - 攝影林泓旭

繞島航行困難超乎想像

突發狀況連連、壓力破表

張卉君說，由於船隻每天蒐集海上資訊後必須進港停靠，前後需要停靠 13 座大、小港口，每個縣市都必須個別申請，許多承辦人員因未有前例，給予許可的意願也低，「甚至到了首日出航，屏東縣的許可公文還沒有下來，如果沒拿到，小琉球和屏東都停不了。」影響全紀錄的完整度，讓她心中壓力破表。

這趟繞島之行，困難超乎想像。張卉君說，他們向農委會水產試驗所借了衛星發報器安裝在船上，在進入基隆港時遇到橋墩太低，發報器的天線桿當場被折斷，為此停航兩天。還有一回，抵達嘉義外傘頂洲，「因為沙洲地形都在變，海域和既有資訊有落差，曾經船以 45 度角傾斜，卡在沙洲上。」她回想當時情況，仍驚魂未定。

「我個人相當佩服她能把這件事做起來，因為國內還沒有過這樣的全面研究。」黃向文說，目前國際對塑膠微粒研究不少，但是台灣還未出現周邊調查。2018 年年初，她在海洋大學任教時，張卉君就曾來拜訪數次，討論如何海水取樣及相關設備的借用。

客家女孩勤勞、觀察敏銳

從文學裡看見真實、走向社會實踐

住在台灣離海岸最遙遠的地方——四面不靠海的南投客家庄，張卉君擁有父母、四位姑姑和奶奶同住的大家庭，客家人勤勞、能幹的典型特質，一樣不缺成為她成長的養分。大學同窗兼室友、近二十年的好友楊采陵劈頭就說，她身上和同年齡年輕人最不一樣的特質，是「非常敏銳觀察人的需要，特別是與長輩很能聊，三兩下就開了話匣子」。

這個觀察敏銳的特質，讓讀文學的張卉君從學生時期起，即以「洪亮」為筆名，陸續獲得全國學生文學獎、海洋文學獎、葉紅全球華人女性詩獎等榮譽。直到研究所時，她展讀日治時期的台灣文學著作，例如在賴和《一桿秤仔》、呂赫若《牛車》的文字中，看見當時社會、人民受壓迫的真實面貌，深受撼動，讓她重新省思文學的角色，開始走向社會實踐。

「大海無法預約，只能期待！」這是張卉君在導覽、演講時，最常分享的一句話，面對海洋，她曾經這樣形容，「在海上跟從未想像過的生命偶遇，那種感動不可思議，有難得一見的大型抹香鯨、領航鯨，小型鯨豚也會跟人互動。我從好奇到喜歡，再慢慢了解牠們的行為生態和社群關係，著迷不已。」

來源：《今周刊》 1133 期

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