黑珍珠中秋伴手禮背後 藏著美團點評餐飲佈局之道

本月，美團點評即將赴港上市。就在昨日的上市推介會上，出席活動的投資者收到了一份別緻的紀念品 – 黑珍珠中秋伴手禮。

精美的粉藍色紙袋包裝，收藏了6枚迷你月餅。禮盒是由美團點評與中環四季酒店的一家餐廳共同推出的超限量黑珍珠中秋伴手禮。今年初，美團點評正式發佈黑珍珠餐廳指南。這份旨在探尋征服中國人味蕾的指南，經過嚴謹公正的評審體系遴選而出，意圖明顯：佈局高端餐飲行業。

除了大眾餐飲、外賣、到店服務、酒店及旅遊等業務，顯然美團點評又在進入一個全新的領域。從公佈的相關資料不難看出，黑珍珠指南更專注中國人的口味，遍布中國22個城市，及海外5個城市。黑珍珠為食客甄選出的326家優質餐廳，讓中國，乃至全世界的美食愛好者都能夠從就餐體驗中感受中國的「味與道」，領略傳承數千年的美食文化魅力。

這份共同推出的合作禮品，蘊含著黑珍珠對香港高端餐飲市場的理解，充分考慮了喜愛傳統粵式口味的食客審美。

美團點評與中環四季酒店的一家餐廳共同推出的超限量黑珍珠中秋伴手禮

比如，皮蛋酥就是相傳世代下來的製餅靈感。藏在背後的巧妙心思，與「黑珍珠餐廳指南」傳承的中國文化自信的立意點完美契合。美團點評與中環四季酒店的一家餐廳共同推出的超限量黑珍珠中秋伴手禮

經濟富足之後消費者不斷追求更好的、更美味的美食，餐飲消費升級也是整個中國餐飲行業正在迎來的一場新變革。

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