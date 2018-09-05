香港新股市場很熱鬧 9月已有8家公司遞件申請上市 下旬有3家掛牌

大陸明星股再掀赴港上市熱潮，踏入 9 月即有 8 家公司提交上市申請，包括香港知名曲奇品牌「曲奇四重奏」，以及獲得騰訊 (0700-HK)、美團點評投資的貓眼微視等。

中國基金報報導，9 月第一個工作天 (3 日) 就有 8 家公司在港交所披露招股說明書，其中不僅有光線、騰訊和美團入股的貓眼娛樂，還有復星系旗下的旅遊文化集團。

同一天，海底撈也在港交所披露聆訊後資料，同時美團點評和華興資本也正進行上市路演，9 月下旬，3 家公司將先後登陸港股市場，估值最高逾 700 億美元。

據艾瑞諮詢報告，以 2018 年上半年電影票務總交易額計，貓眼是大陸最大的線上電影票務服務平台，市占率 60.9%。貓眼也提供線上現場娛樂票務服務，上半年總交易額排名第二。

貓眼上半年提供的娛樂內容服務，電影約占大陸綜合票房的 90%，包括我不是藥神、邪不壓正、水形物語等人氣影片。今年上半年，貓眼營收人民幣 18.95 億元，年增 103.5%。

目前騰訊及美團點評分別透過子公司，持有貓眼 11.63% 及 8.56% 股權；光線及其關聯方持有貓眼 48.8% 股份，為其控股股東

與貓眼同一天在港披露招股書的，還有復星旅遊文化集團。以 2017 年收入計，復星旅遊文化集團是全球最大的休閒度假村集團。復星旅遊文化上半年收入達人民幣 66.67 億元，年增 7.8%；半年虧損按年收窄至人民幣 1.35 億元。

復星旅遊主業包括度假村營運、旅遊地點營運管理，以及旅遊及休閒場景的服務及解決方案，旗下及戰略合作夥伴包括 Club Med、Atlantis 及 Thomas Cook 等知名品牌。上市所籌集資金將用於擴展現有業務、收購以及償還銀行貸款。

9 月下旬，美團點評、海底撈、華興資本 3 家明星公司也將登陸港股市場。9 月 27 日，海底撈將登陸港交所。據市場消息，海底撈上市定價區間為 90 億至 120 億美元，相當於 2019 年預計淨利潤的 22 至 28 倍本益比。

美團的定價區間定為港幣 60 元至 72 元，對應估值區間為 455 億至 547 億美元，將於 9 月 20 日登陸港交所。

此外，全球新經濟金融服務「第一股」華興資本也將於 9 月 28 日在港股掛牌上市，其估值區間為 30 億至 35 億美元，招股書顯示，華興資本主要有 3 條業務線：投資銀行、投資管理及多牌照境內證券合資公司華菁證券。

至於奇四重奏是由前香港小姐謝甯聯同 3 位夥伴在 2008 年成立，據初步招股檔，截至今年 3 月底，公司去年溢利及全面收益總額為 2，467 萬元，按年跌 16%；收益 8，067 萬元，連跌兩年；毛利率 69.5%，跌 0.8 個百分點。

公司主打蝴蝶酥及牛油曲奇 2 款大熱產品，分別占去年收益的 63.3% 及 32%。據統計機構 Ipsos 調查，2017 年香港曲奇零售業銷售價值約港幣 5.94 億元，若按收益計，曲奇四重奏以 13.6% 市占率，躋身香港第二大麯奇零售商。創升融資為上市獨家保薦人。