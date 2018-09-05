【大行報告】Natixis：中國去槓桿節奏放緩 財政與貨幣政策將支持經濟發展

Natixis Asia Research報告表示，在貿易糾紛加劇和投資減速的情況下，中國國務院再次強調將以更為積極的財政政策減輕企業和家庭財務負擔。這一舉措亦得到了央行的積極回應：除早前三次下調存款準備金率外，央行也開展大額中期借貸便利(MLF)操作。此外，央行下調宏觀審慎監管框架(MPA)中的結構性參數，以刺激銀行增加信貸投放。

報告稱，中國政府目前已經釋放明確信號，將採取的財政政策與貨幣政策雙管齊下的措施，以確保完成經濟增長的目標。在財政方面，政府已經宣佈減稅降費的措施，同時調高地方政府發債的額度，顯示出政府支撐總需求以推動經濟發展的強烈意願。但是，這一切也需要貨幣政策加以配合，否則的話，單憑財政政策必然會推高利率，擠出私人投資。因而，預期財政與貨幣政策的協調將成為下半年中國經濟政策的主要任務。

該行表示，需要特别強調貨幣政策的調整，它將產生兩方面的影響。首先，信貸增長加速有利於維持充足的流動性和低利率，從而支持私人部門。其次，寬松的貨幣環境有助於緩解流動性緊縮而導緻的違約壓力，這在最近打擊影子銀行的政策環境下尤為重要。投資者風險偏好的降低以及對違約數量增加的擔憂也是推動央行將低評級資產列為中期借貸便利抵押品的原因。

雖然目前社會融資增速總體看似趨緊，但鑒於存款準備金率的下調和中期借貸便利的加碼，Natixis預計2018下半年社會融資將持續增長。這一係列舉措會支持中國的財政融資，以避免利率水準上升而擠出私人投資。總而言之，中國已重啓財政政策和貨幣政策刺激經濟計畫，以應對以美國為首的貿易戰。從“去槓桿”到“結構性去槓桿”，中國的去槓桿之路任重道遠。

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