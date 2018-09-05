女性服飾價格提升＋越南廠發揮效益 法人估儒鴻今年EPS挑戰15元

儒鴻 (1476) 下半年進入傳統旺季，加上女性服飾價格明顯跳升，有利於其單價 (ASP) 提升，加上越南廠效益發揮，預估今年 EPS 近 15 元，年增約 35%。儘管日前傳出儒鴻賴索托廠受到罷工事件影響，影響 10% 產能，8 月業績恐受拖累，不過，法人指出，短期受罷工事件衝擊有限，且下半年北美通路商 JC Penny、Target、Macy''s 以及 Kohl''s 等同店銷售皆轉為正成長，加上美國市場女性服飾價格提升，儒鴻將受惠。



該公司上半年 EPS 達 7.66 元，年增近倍，其中第二季 EPS 為 4.41 元，優於市場預期，季增率 35.7%，年增率 52.6%，主因為美國市場回溫，產品單價提升以及新產品、新客戶挹注。



法人預估，今年儒鴻越南美春廠新增月產能 90-100 萬件，展鵬廠新增月產能 35040 萬件，下半年將開始發揮效益，帶動業績持續攀升，全年 EPS 估達 14.98 元，年增率約近 35%。