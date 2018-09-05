和勤前8月營收年增近兩成 黃金週及春節備貨 估9月起出貨轉趨暢旺

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 自結 8 月合併營收 2.11 億元，較去年同期成長 6.29%，月增 4.03%；累計前 8 月營收 16.62 億元，年增 19.08%。和勤表示，8 月受到一階車廠紛紛實施 1-2 週高溫假調節產能影響，營收僅較去年同期微幅成長，9 月份客戶開始為大陸十一黃金週及農曆春節備貨，預計和勤出貨將轉趨暢旺，陸續進入年底生產高峰。



和勤 8 月兩大業務的營收分別為汽車零件 1.12 億元，佔比 53.15%；硬碟機構件 (VCM Plate)0.88 億元，佔比 41.75%。



和勤指出，配合客戶調節產能，在 7、8 月已完成既有設備整改及優化，迎接第四季的旺季來臨，預計 9 月起客戶增量計畫逐步落實下，和勤也將邁向生產高峰。