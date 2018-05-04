普萊德首度進軍Japan IT Week Spring 2018 發表智慧聯網解決方案

網通廠普萊德 (6263) 首度參加亞洲重要 ICT 專業展 - Japan IT Week Spring 2018(日本東京國際資訊科技週)，在 IoT/M2M 展區發表全系列創新 IoT、IIoT 智慧聯網基礎建設解決方案。堪稱網通獲利資優生的普萊德，過去四年每年 EPS 都維持在 4 元之上，去年 EPS 更達 4.9 元創下近年新高。今年首季業績持穩，合併營收為 3.1 億元，毛利率為 37.96%，逼近 38%，稅前淨利為 7584 萬元，稅後淨利 6405 萬元，EPS 為 1.02 元。



普萊德將於 Japan IT Week 動態演示全球首款彩色觸控 LCD 工業級扁平式 PoE 網管交換器以及 19” 機架型彩色觸控 LCD 網管交換器系列，讓網路管理者透過產品內建之觸控 LCD 人機介面，得以即時控管網路系統和設備電力；系列產品包括多重功能設計，例如支援 PoE 智慧網管、ERPS 網路備援、電力備援、20G 至 40G 光纖上傳能力，使大樓自動化、智慧工廠、企業網路的基礎建設佈建更為彈性化，並能有效率的管理。



針對智慧製造及 M2M 應用，普萊德將展出最新工控 Modbus TCP 乙太網路設備、Ring PoE 網管交換器、10G 光纖網路設備及扁平式乙太網路設備，搭配全系列相容 802.3bt 乙太網供電標準之工業級 Ultra PoE 交換器、供電器、延伸器等產品，單埠網路供電量達 60 瓦至 95 瓦，強化工業物聯網建設之節能效益與集中管理。



因應智慧城市網路建設，ISP、資料中心、大型企業、校園、醫療機構等需求高密度網路通訊，普萊德將展示 Layer 3 10G 可堆疊網管交換器及 2.5G PoE 光纖網管型交換器，並將發表全方位無線 AP 智慧中央控管解決方案，透過單一平台即能中央控管超過 1 千台室內外無線 AP，且提供用戶免費升級無線管理軟體，大幅降低無線網路整體建置成本。



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