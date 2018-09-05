盧布重貶、通膨現加速跡象 俄羅斯難逃升息之路？

《彭博社》報導，俄羅斯央行於 4 月中止寬鬆政策，而受到被美國制裁影響，俄羅斯盧布持續大幅貶值，通膨可能隨之加速攀升，使升息的可能性大幅提升，而若成真，那麼這將成為 2014 年以來，俄羅斯央行首度考慮「升息」一事。

俄羅斯盧布為 8 月新興市場中表現最差的 4 種貨幣之一，累計盧布兌美元匯率下跌超過 7%，4 日 美元兌盧布報 68.1158。俄羅斯央行估計，盧布每貶值 10%，通膨就會出現 1% 的成長。

美元兌俄羅斯盧布

根據彭博社調查顯示，俄羅斯 7 月通膨率的預測中位數為年增 3.1%，為一年以來最快的成長率。

Nordea Bank 的俄羅斯首席經濟學家 Tatiana Evdokimova 表示，在 4 月時，因市場需求疲軟，一些企業選擇自行吸收盧布貶值所帶來的影響，而不是將成本攀升轉移至消費者身上，但在貨幣貶值、通膨揚升之後，估計俄羅斯企業很難再容忍利潤進一步受損。

俄羅斯央行總裁 Elvira Nabiullina 週二 (4 日) 表示，儘管大部分數據仍支持維持利率不變，但確實仍有一些因素支持升息。俄羅斯央行將於 9 月 14 日召開會議，最新彭博社調查的所有 13 位經濟學家，皆預測俄羅斯的基準利率將維持在 7.25%，

Nabiullina 指出，通膨目前攀升的速度之所以小幅快於該行預測，主要是受到外部因素所影響，例如匯率走勢。

另一值得關注的焦點，俄羅斯預計從 1 月 1 日開始，將增值稅從 18% 提升至 20%，俄羅斯央行表示這可能會造成價格增長 1.5%。主要影響可能會在明年第 1 季顯現，消費者物價指數年增可能將超過 4%。

俄羅斯消費者物價指數年增率

另一方面，根據 inFOM 代表俄央行進行的調查，認為盧布將進一步貶值的俄羅斯人，比例已攀升至 2013 年以來的最高水平。

Emerginomics 的經濟學家 Tatiana Orlova 指出：「未來幾個月總體通膨率將快速上升，我們需要通過盧布疲弱、全球糧食價格上漲以及當地加工肉價上漲的挑戰。」