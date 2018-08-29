從委內瑞拉到俄羅斯 全球正在掀起一股抵制美元的風潮

美國全球安全分析研究所聯合主任 Gal Luft 近日在 CNBC 上撰文表示，目前，美國正對全球十分之一的國家發動經濟戰爭，而這也導致去美元陣營的日益壯大。

Luft 認為，近幾個月以來，隨著美國不停的對其他各國進行打壓制裁，使得這些國家正聯合起來建立一個平行的金融體系，而這個體系對美國來說鞭長莫及。如果這些國家取得成功，這將對美國在全球的影響產生重大變革。

此外，Luft 還指出，決定美元未主要方向的是全球大宗商品市場，尤其是 1.7 兆美元的石油市場。而現在去美元陣營的成員多是大宗商品出口國，他們不再認為自己的產品應該按照 WTI 和布蘭特等以美元計價的基準來定價，或者用他們不再希望的貨幣交易。

8 月 15 日，俄羅斯媒體報導稱，俄羅斯和土耳其已達成一致協議，兩國之間將直接使用本幣結算。

「在雙邊貿易活動中，使用本國貨幣的問題是俄方長期以來一直在各級，包括在俄羅斯最高層考慮的問題，」克里姆林宮發言人德米特里 · 佩斯科夫接受媒體採訪時說，「這是我們在雙邊貿易和經濟關係中正在努力爭取的，也是在俄土雙邊會談中一再提到的。」

土耳其總統發言人卡林則提到，許多國家反對美國將美元作為政治和經濟脅迫的一種手段。他稱：「我們看到，不同國家之間以本國或雙邊貨幣支付的需求正在增加。」

此前，俄羅斯財長 Anton Siluanov 接受 Rossiya 1 電影音道採訪時就曾表示，因美國對俄實施新制裁，俄羅斯「計劃繼續減少對美國公債的投資」，並稱，「美元正成為國際貿易的危險的支付工具」。俄財長還暗示，有可能在石油貿易中使用盧布，棄用美元。

今年 3 月，伊朗政府也宣布，進口流程不得接受商家的基於美元採購訂單。

伊朗央行外匯法規與政策事務主管 Mehdi Kasraeipour 當時稱，由於美國制裁，伊朗銀行業已經有很長時間不能用美元：

「考慮到伊朗和貿易商被禁用美元，他們在交易中實質上在用替代貨幣，再也沒有任何理由處理以美元作為基礎匯率的發票。」

而早在去年 9 月，委內瑞拉總統馬杜羅就宣布，委內瑞拉將實施新的國際支付機制、創建一籃子貨幣，棄用美元。委內瑞拉石油部聲明稱，該國的原油和石油產品價格將以人民幣作為計價貨幣。

不過委內瑞拉遠非第一個試圖去美元化的國家，無論其目的避免美國制裁，還是試圖在國際貨幣體系中獲得更大話語權，這股潮流的涌動在過去幾十年中從未停歇過。

值得注意的是，一直以來作為美國盟友的歐洲也在最近一段時間裡顯示了它想逃避美元霸權的跡象。

8 月 22 日，德國外長 Maas 在德國《商報》上公開撰文表示，我們必須通過建立獨立於美國的支付渠道來加強歐洲的自主性，建立歐洲貨幣基金以及獨立的 SWIFT 系統。我們決不能再允許美國騎在歐洲頭上為所欲為。

27 日，法國財長 Maire 到訪德國並與 Maas 會面時，雙方也再次提到了建立獨立於美國和 SWIFT 的新支付系統的想法。

但華爾街見聞在主編精選文章《美歐互撕 終於開始爭奪終極金融武器》中提到，由於歐盟在 SWIFT 上的利益巨大，目前階段這只是代表了美歐在使用 SWIFT 制裁伊朗上的分歧公開化而已。

而即便美國寸步不讓，就是要用 SWIFT 弄伊朗，歐盟在當前情況下也沒有充分動力真的撇開 SWIFT，因為一旦破壞 SWIFT，歐盟相當失去了現有體制下的「投票權」，而其他國家也會紛紛效仿歐盟搞自己主權貨幣獨立的國際清算系統。