美加週三將重啟NAFTA談判 加國總理重申會守住底線

加拿大總理 Justin Trudeau 週二 (4 日) 重申，加拿大不會為了要談成協議，就在關鍵議題上向美國妥協。雙方高級官員將於週三在華盛頓舉行會議，以解決對新的北美自由貿易協定 (NAFTA) 上的重大分歧。

貿易專家指出，加拿大及美國需要在 10 月 1 日前，向美國國會提交文本，如此才能趕上加入川普政府與墨西哥在上週達成的協議。整體目標將是在 12 月 1 日前達成協議，以便國會能在墨西哥新總統上任前，就批准新的 NAFTA。

外界猜測，由於時間緊迫，加拿大又依賴對美貿易，有 75% 商品銷往美國，加拿大在這次談判中很可能有所退讓。

Trudeau 在談判前一天重申，「沒有 NAFTA 好過一個糟糕的 NAFTA」，加拿大會緊守立場，堅持避免不利的協議。

Trudeau 明確表示，他會堅持要求，保留華盛頓希望廢除的「第 19 章爭議解決機制」。如果沒有這個章節，對加拿大就是不利的。

此外，他也強調，必須保留現有的文化產業保護措施，如禁止美國媒體公司購買加拿大的電視台及報紙。

這與美方的看法依然對立。川普上週私下對媒體表示，不會在談判內容上向加拿大妥協，加拿大必須完全按照美國的條款來討論。上週六他更發推文表示，沒有「政治上的必要性」，在 NAFTA 必須保留加拿大，還警告國會不要插手談判，因為不談對美國更好。

部分貿易專家認為，這是川普常用的談判技巧。

俄亥俄州貿易律師 Dan Ujczo 認為，美國國會在整個 9 月份仍會支持加拿大。包括共和黨大佬 Orrin Hatch 等人則強調，Nafta 重談是三方協議，對於一份現代化的貿易協議，國會批准仍是成功的關鍵。

在貿易前景不明，以及本週加拿大央行將做出是否升息決定的背景下，加元兌美元匯率週二下跌 0.64%，至 1.3182 加元兌 1 美元，為近 2 個月低點。